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Brexit anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanığı genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı

İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasına ilişkin oluşturulan Brexit anlaşmasına ilişkin geçiş dönemine yönelik bir Cumhurbaşkanlığı genelgesi hazırlandı. Genelge, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

01 Şubat 2020 Cumartesi 11:57
Brexit anlaşmasına ilişkin Cumhurbaşkanığı genelgesi Resmi Gazetede yayımlandı

Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını öngören Brexit Anlaşması uyarınca, her iki taraf arasında aksi bir düzenleme olmadığı takdirde 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek olan bir geçiş dönemi belirlendi.

Bunun üzerine ise Cumhurbaşkanlığı geçiş dönemine ilişkin bir genelge hazırladı. Hazırlanan genelgede sçz konusu geçiş döneminin temel amacının, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinin sona ermesiyle Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı yeni bir hukuki temele oturtulmasına kadar geçecek sürede hukuki devamlılığı temin etmek olduğu belirtilirken AB'den çekilme Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre Birleşik Krallık'ın geçiş dönemi süresinde AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi.

Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren Cumhurbaşkanlığı genelgesinde şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla çekilme anlaşmasında öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle ve AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak ve Birleşik Krallık, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edecektir. Kurumlarımızın mezkur geçiş dönemi sürecince AB ve Birleşik Krallık ile ilgili iş ve işlemler ile ilişkilerinde yukarıda kayıtlı hususları dikkati almaları, kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda gerektiği takdirde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri önem arz etmektedir."

Anahtar Kelimeler:
IngiltereAb üyeliğiBrexitCumhurbaşkanlığı Genelgesi
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