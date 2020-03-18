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Çankaya köşkündeki koronavirüs zirvesi sona erdi, Cumhurbaşkanı ulusa seslendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Çankaya Köşkü'nde 16 bakan ve ekonomi yetkilileri ile birlikte düzenlediği "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" sona erdi. Erdoğan ulusa sesleniş konuşmasıyla koronavirüsü mücadelesi detaylarını paylaştı.

18 Mart 2020 Çarşamba 18:41
Çankaya köşkündeki koronavirüs zirvesi sona erdi, Cumhurbaşkanı ulusa seslendi!

Türkiye'nin mücadele içerisinde olduğu koronavirüsü salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 bakan ve ekonomi yetkilileri ile birlikte  Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. "Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı" yapan Erdoğan toplantı sonrasında uluısa sesleniş konuşması yaptı ve virüs salgınıyla olan mücadelenin detaylarını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasından bazı satırbaşları:

- Batı, yıllarca temel kamu hizmetlerini görünüşte özel sektöre terk ederek ama aslında başından savarak vatandaşını sahipsiz bırakmıştır.

- İnsan hakları savunuculuğunu kimseye bırakmayan bazı ülkelerin de “ölen ölür kalan sağlarla devam ederiz” anlaşıyla devam ettiğini görüyoruz.

- Küresel ekonomik, siyasi ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği açıkça ortadadır

- Dünyanın yöneldiği istikamette önceden mesafe katetmiş bir ülke olarak inşallah 21'inci asrı Türkiye'nin asrı haline getireceğiz.

- Her dönem salgın hastalıklar çok ciddi kayıplara yol açmıştır. Kendi tarihimizde de İstanbul'un nüfusunun yarısının hayatını kaybettiği vakaların olduğunu biliyoruz. 2002 yılında SARS adında salgın hastalıkla mücadele ettik. Bugün salgın hastalıkların kitlesel ölümlere yol açma olasılığı hala vardır.

- Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği, gidemeyeceği de açıktır. Küresel ekonomik, sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye'nin bu fotoğrafı kendi içinde avantajlı bir yerde durdurarak oraya döndürmesi şart.

- Yaşadığımız sürecin insanlık üzerinde ne gibi sonuçlar ortaya çıkaracağını bilemiyoruz. Artık hiçbir şeyin eskisi gibi gitmeyeceği ortadadır. Siyasal, ekonomik ve sosyal düzende köklü değişiklikler yaşanması muhtemel yeni bir döneme giriyoruz.

- Batı ülkeleri vatandaşını adete sahipsiz bırakmıştır. Batı ülkeleri bugün hastaneleri devletleştirmeye başladı. Kimi ülkelerin de 'Ölen ölür kalan sağlar bizimdir' anlayışıyla devam ettiğini görüyoruz.

- Dünyanın yöneldiği istimatte önceden mesafe kat etmiş bir ülke olarak 21. asrı Türkiye'nin asrı olmasına gayret edeceğiz.

- Koronavirüs hastalığı ilk olarak 2019 Aralık ayında Vuhan'da tespit edildi. Ocak ayında ilk ölüm haberi geldi. Hemen ardından Tayland, Japonya ve ABD'de görüldü. Çin yönetimi virüsün görüldüğü yerleri karantinaya almaya başladı. DSÖ Ocak ayının sonunda acil durum ilan etti.

- Şubat ayında koronavirüs teşhisi konulanların sayısı 40 bine yaklaşırken ölenlerin sayısı bine ulaştı.

- Şubat'ın üçüncü haftası İran ve İtalya'da virüs salgınının hızla yayıldığı görüldü. S. Arabistan 27 Şubat itibarıuyla umre ziyaretlerini askıya aldığını açıkladı. Mart'ın ilk haftasındaki İran'daki ikinci haftasında İtalya'daki ölümler dikkat çekti. Pek çok ülke sınırlarını insan trafiğine kapatmaya yönelik tedbirler aldı.

- Bugün itibarıyla dünyada koronavirüs tespit edilen hasta sayısı 200 bine ölen sayısı 8 bine yaklaşmıştır. Her ülke kovid-19 tehdidine karşı farklı tedbirlerle mücadele etmektedir.

- Türkiye tedbirlerini süratla alarak hayata geçirmiştir. 6 Ocak'ta Sağlık Bakanlığımız bünyesinde bir operasyon merkezi, 10 Ocak'ta Bilim Kurulu kurulmuş, 20 Ocak'tan itibaren hastalığın görüldüğü ülkelerden gelen tüm yolcuları taramaya geçirmeye başladık.

- Uzaktan eğitimi hem televizyon hem internetten verek çocuklarımıza imkan sağladık.

- Gelişmelere göre, LGS ve YKS sınavlarını ertelemeyi gündemimize alabiliriz. Bu vesileyle 20 bin öğretmenimizin atamasını daha gerçekleştirdiğimizin müjdesini veriyorum.

- Gazino ve gece kulubü gibi eğlence yerlerinin faaliyetlerini durdurduk. 

- 16 Mart'ta uçuşların durdurulduğu ülkelerden gelen vatandaşlarımızı karantinaya aldık.
 

Detaylar geliyor...

Son Güncelleme: 18.03.2020 18:42
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı ErdoğanToplantıKoronavirüsüAçıklamaZirve
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