CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında partinin genel merkezinde toplantı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışta bir konuşma yapması ardından Parti Meclisi basına kapalı bir şekilde devam ettirildi. Toplantının devamında CHP’nin 37. Olağan Kurultayı için tarih belirlenme konusu görüşüldü.

Yapılan oylama ardından 37. Olağan Kurultay’ın 28 Mart ve 29 Mart 2020 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Kurultayın ilk günü olan 28 Mart 2020 tarihinde genel başkanlık seçiminin yapılacağı ifade edildi. İkinci günü olan 29 Mart 2020 tarihinde ise 60 kişiden meydana gelen Parti Meclisi’nin üye seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kurultay Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.