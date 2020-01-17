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CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. Toplantı kapsamında CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu! İşte 37. Olağan kurultay tarihi ile ilgili tüm detaylar…

17 Ocak 2020 Cuma 19:35
CHP 37'nci olağan kurultay tarihi belli oldu!

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında partinin genel merkezinde toplantı.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açılışta bir konuşma yapması ardından Parti Meclisi basına kapalı bir şekilde devam ettirildi. Toplantının devamında CHP’nin 37. Olağan Kurultayı için tarih belirlenme konusu görüşüldü.

Yapılan oylama ardından 37. Olağan Kurultay’ın 28 Mart ve 29 Mart 2020 tarihlerinde Ankara Spor Salonu’nda yapılmasına karar verildiği öğrenildi. Kurultayın ilk günü olan 28 Mart 2020 tarihinde genel başkanlık seçiminin yapılacağı ifade edildi. İkinci günü olan 29 Mart 2020 tarihinde ise 60 kişiden meydana gelen Parti Meclisi’nin üye seçimlerinin gerçekleştirileceği ifade edildi.

Kurultay Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 17.01.2020 19:35
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