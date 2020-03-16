CHP'den koronavirüsü ile ilgili tedbir kararı! Kurultay ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Merkez Yönetim Kurulu (MYK) bugün parti genel merkezinde toplandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan kurul toplantısında Türkiye'de koronavirüsüne karşı alınan tedbirler ve önlemler değerlendirildi.

Toplantı devam ederken bir açıklamada bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbirler kapsamında devlete ve halka büyük görevler düştüğünü söyleyerek halkın alacağı bu önlemler ile birlikte salgının sağlık sistemi üzerindeki baskısını hafifleteceğini aktardı.

Koronavirüsü salgınına karşı bireylerin, şirketlerin, devletlerin ve küresel aktörlerin birlik ve koordinasyon içinde karşı koyması, sorunun basit olmadığını ve buna uygun tedbirlerin alınması gerektiğini vurguladığı açıklamasında parti olarak tüm kongre ve kurultaylarıda tedbirler kapsamında ertelediklerini açıkladı.

Parti sözcüsü Öztrak, 28-29 Mart tarihinde yapılması planlanan 37. Olağan Kurultay'ında ertelendiğini belirttiği açıklamasında "Bu çerçevede Parti Meclisimizin verdiği yetki çerçevesinde Merkez Yönetim Kurulumuz, tüm kongrelerimizi ve kurultayımızı ileri bir tarihe ertelemiştir." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, koronavirüsü salgını ile ilgili basına yaptığı konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni vaka ve ölümler Çin'de azalırken Avrupa'da hızla artıyor. Salgının etkileriyle mücadele için topluma önemli görevler düşüyor. Devletin önceliği vatandaşlarının sağlığını korumaktır. Tüm çabalara rağmen virüs artık ülkemizdedir. Virüse yakalanan yurttaşlarımızın sayısı 18'e yükseldi.

İnsanlarımıza yurt dışına çıkmayın derken binlerce yurttaşımızın umreden dönüş gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kaldık. Burada ciddi bir zafiyet olduğu yurdun dört bir yanına yayılmış durumda. Son gelen kafileler için ise gerekli fiziki yalıtım ve karantina altyapısının hazırlanmadığı anlaşılıyor.

Salgın sağlığı tehdit ettiği kadar küresel ekonomiyi de tehdit ediyor. Küresel ticaret durmak üzere. Başta çalışanlar ile yoksul ve kırılgan kesimler tehdit altında. Uluslararası para fonu gibi uluslararası kuruluşlar buna bağlı olarak harekete geçmiş durumda.

Bilime kulak vererek, insanlarımızın birbirine yakın olduğu alanlarda gerekli tedbirlerin neden henüz alınmadığını merak ediyoruz. Hiçbir şey insan hayatından daha değerli değildir. Bu çerçevede alışkanlıklarımızdan gelenek ve göreneklerimizden bir süreliğine fedakarlık etmek zorundayız."