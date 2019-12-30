CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na tezkere ziyareti yapan Çavuşoğlu'ndan ilk açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün CHP Genel Merkezine gelerek Genel Başkan Kemal Kulıçdaroğlu ile görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede ise CHP Genel Başkan Yardımcıları Ünal Çeviköz ve Oğuz Kaan Salıcı ile TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç da hazır bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Genel Merkezde CHP Lideriyle yaptığı görüşmede Kılıçdaroğlu'nahakkında bilgiler verdi. Yaklaşık 1 saat süren görüşmede bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen Libya'ya asker gönderme tezkeresi hakkında Kılıçdaroğlu'nu bilgilendirerekdan ayrılan Bakan Çavuşoğlu, bir basın toplantısı düzenleyerek gzatecilere açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, gerçekleştirdiği basın toplantısında yaptığı açıklamada, "CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun bugün bizi kabul etmesi üzerine kendilerine Meclis'e gönderdiğimiz tezkere hakkında ve Libya'daki son durum halkında bilgi verdik. Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması ve diğer mutabakat zaptı konusunda da bilgiler arz ettik. Sorulara da cevap verdik. Biz bugün CHP'yi doğrudan bilgilendirmiş oluyoruz. Tabii ki tezkere konusunda karar onlarındır; ama biz ülkemizin çıkarları bakımından neden bu tezkereye ihtiyaç duyduğumuzu kendilerine anlattık" ifadelerini kullandı.