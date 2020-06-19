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CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu

CHP'li milletvekilleri bugün yeni Başkanvekili seçimi için sandığa gitti. Sandıkta en yüksek oyu alan Haydar Akar, CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili oldu.

19 Haziran 2020 Cuma 13:47
CHP'nin yeni Meclis Başkanvekili belli oldu
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Cumhuriyet Halk Partisi Grup yönetimi için yapılan seçimde, meclis başkanvekilliği görevini Haydar Akar kazandı. Meclis İdare Amirliği görevine ise Mehmet Göker seçildi.


Sandık başına giden CHP’li milletvekilleri, Meclis Başkanvekilliği için yarışan 3 aday arasında seçimini yaptı. İlk turda CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar, Sezgin Tanrıkulu ve Yaşar Tüzün seçilmeleri için gereken oyu toplayamadı. İkinci turda en az oyu alan Yaşar Tüzün adaylıktan çekildi.

İkinci tura kalan CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar ile İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu arasında geçen oylamada, galip gelen Akar oldu. CHP’nin Meclis Başkanvekili görevine Haydar Akar seçildi.

Başkanlık Divanı katip üyelik seçiminin ilk turunda da Abdurrahman Tutdere,ikinci turunda da Sibel Özdemir ile Necati Tığlı yeni katip üyeleri oldu.


Son Güncelleme: 19.06.2020 13:47
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