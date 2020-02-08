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CNN Türk'ten CHP'nin boykotu için açıklama!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin CNN Türk boykotu için açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, CHP'lilerin CNN Türk yayınlarına katılmaması kararı aldığını açıkladı.

08 Şubat 2020 Cumartesi 15:48
CNN Türk'ten CHP'nin boykotu için açıklama!

CHP’lilerin CNN Türk yayınlarına katılmama kararı alması üzerine Kılıçdaroğlu, rahatsızlıkların seçimlerden önce başladığını dile getirerek televizyon kanalında muhalefet partilerinin zor durumda bırakılabilmesi için özel bir yayın politikası izlendiği belirtildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kafa Radyo canlı yayınına katılacak Candaş Tolga Işık’ın sorularını yanıtladı.

‘’Televizyon kanallarına çıkmamız onlara meşruiyet kazandırır’’

Yapılan görüşmelere karşın televizyon kanallarının bu politikalardan vazgeçmediğini ekleyen Kılıçdaroğlu, ‘’Biz CHP’yiz, kimse bizi eleştiremez’’ gibi bir saplantı içerisinde olmadıklarını belirtti. Çok sayıda televizyon kanalının, radyonun ve gazetenin kendilerini eleştirdiğini kaydeden CHP lideri, CNN kanalının uluslararası bir markası olduğunu konuşarak ‘’O ağırlığını CNN Türk kaybetti. O nedenle uzun uzun kendi aramızda oturduk, konuştuk ve böyle bir kararın verilmesine karar verildi.’’ diye ekledi.

‘’Kabul edilebilecek bir uygulama değil’’

Kılıçdaroğlu, çok sayıda televizyon kanalını izlemediğini ve yazılı medyalarının da okunmadığını ekledi. Yorumcuların istediği gibi konuyu tartışabileceğini fakat haberin doğru verilmesi gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, ‘’Haberi sağından solundan kırparak, anlamsız hale getirerek, sadece bir siyasi partiyi zor durumda bırakmak, siyasal partiyle ilgili algıyı kamuoyunda istedikleri gibi yönlendirmek ya da algıyı o şekilde oluşturmak için çaba harcamak, bizim kabul edebileceğimiz bir uygulama değil.’’ diye belirtti.

‘’Sadece televizyonlarınıza çıkmayacağız diyoruz.’’

Eleştirilere son derece açık olduklarını anlatan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, eleştirel haber yapılmasının değil, CNN Türk’ün A Haber tarzı yayın yapmasını kabul etmediklerini belirtti. CHP’nin de CNN Türk’ün yayın politikasına müdahale etmediğini anlatan Kılıçdaroğlu, alınmış olan kararın basın özgürlüğüne müdahale olup olmadığı sorusuna da ‘’Biz CNN Türk’ün yayın politikasına müdahale etmiyoruz ki. Sadece ‘’Biz sizin televizyonlarınıza çıkmayacağız.’’ diyoruz. CNN Türk’ün de A Haber gibi olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, ‘’CNN Türk’ü ele geçirelim, onu bizim yandaşlar satın alsın, satın aldıktan sonra bizim istediğimiz gibi bir program yapsın’’ gibi bir anlayışın hiçbir zaman olmadığını belirtti.

‘’İlk kez AK Parti döneminde oluyor’’

Gazetecilerin evrensel kural çerçevesinde iktidar veya muhalefeti eleştirilebileceğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, çok sayıda muhalif gazetelerin olduğunu anlatarak ‘’Yorumcuların her birisi siyasal iktidarı eleştirirler, zaman zaman bizi de oldukça sert eleştirirler. Bunlara Basın ilan Kurumu’ndan reklam verilmeme cezası verildi. İlk kez AK Parti iktidarları döneminde oluyor.’’ diye ekledi.

Son Güncelleme: 08.02.2020 15:48
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