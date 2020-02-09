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Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD'nin Ortadoğu planına bizden izin yok!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu'na katıldığı Malezya'da ABD'nin tek taraflı Ortadoğu planıyla ilgili sert bir mesaj göndererek Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden bu plana Türkiye olarak iznimizin olmayacağını söyledi.

09 Şubat 2020 Pazar 12:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD'nin Ortadoğu planına bizden izin yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’da "İsrail işgalini sonlandıracak etkili bir stratejiye doğru" ismiyle düzenlenen Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’nun 3’üncü konferansına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdooğan ABD'nin tek taraflı  Ortadoğu planıyla ilgili de sert bir mesaj gönderdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Yüzyılın Planı' olarak açıkladığı barış planı doğrultusunda Filistin'i tümüyle yok olması ve Kudüs'ünde tamamen gasp edilmesine Ülke olarak izin vermeyeceğimizin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu hayalin gerçekleşmesine izin vermeyeceğiz. Plan bölgede barış ve huzuru tehdit eden plandan başka bir şey değil. Filistin'i tümüyle yok eden ve Kudüs'ü tamamen gasp eden planı tanımıyoruz." diye konuştu.

İki devletli çözümü kabul eden fakat İsrail işgalini Amerikan yönetimi himayesinde meşrulaştırma anlamına gelen bu girişim ile ilgili net bir tavır sergileyeceklerini vurgulayan Erdoğan, konuşmasında "Filistin yıllardır işgal, yıkım ve acıya maruz kalırken, İsrail haksız ve hukuksuz bir şekilde bugünkü sınırlarına ulaşmıştır. Türkiye’nin Kudüs’ün ilhakına sessiz kalması ve Filistinli kardeşlerini bu mücadelede yalnız bırakması mümkün değildir. Bir kez daha vurgulamak istiyorum ki Kudüs kırmızı çizgimizdir." ifadelerini kullandı.

Müslüman ülkelere bu süreçte düşen en önemli sorumluluğun, Mescid-i Aksa’nın mahremiyetini korumak olduğunu ve Kudüs'e sahip çıkmak ve Filistinlilerin haklarını savunmanın en önemli görevlerimizden biri olduğuna dikkat çeken  Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Orta Doğu başta olmak üzere tüm dünyayı etkileyecek bir sürecin başlangıcı anlamına gelen bu adım karşısında, bazı İslam ülkelerinin izlediği politika, üzüntü verici bir tablo oluşturmuştur. İsrail yönetiminin sergilediği haksızlık, adaletsizlik, zulüm ve kıyıma karşı bazı İslam ülkelerinin, bu işgal planının taraftarı bir tutum benimsemeleri kabul edilemez. Unutulmamalıdır ki Kudüs, sadece Filistin’deki Müslümanların davası değildir. Kudüs, İslam aleminin onuru ve ortak davasıdır. Yaşanan gelişmeler bir kez daha göstermiştir ki; İslam alemi içinde bulunduğu bölünmeden, parçalanmadan ve görüş ayrılığından sıyrılmadığı sürece, İsrail ve destekçileri hain planlarını uygulamaya devam edecektir. Müslümanlar bir araya gelmeli, tüm dünyada adaletsizliğin giderilmesi ve Filistin başta olmak üzere, Müslümanların ortak sorunlarının çözümü için omuz omuza mücadele etmelidir."

İslam ülkelerinin de birlik içinde Kudüs’ün İslam dünyası için taşıdığı öneme uygun şekilde yönetilmesi hususunda kararlılıklarını göstermeleri en büyük arzumuzdur. Parlamenterler Arası Kudüs Platformu’na Filistin’e verdikleri destek ve Kudüs davasına sahip çıktıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Kudüs sevdalısı parlamenterleri buluşturan, düzenledikleri etkinliklerle Kudüs davasını sürekli gündemde tutan ve Filistin halkının onur mücadelesine destek veren bu oluşumun tüm üyelerini en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yapacağınız istişarelerin Kudüs’ün kurtuluşuna ve İslam aleminin uyanışına vesile olmasını diliyorum."
 

Anahtar Kelimeler:
ABDFilistinCumhurbaşkanı ErdoğanOrtadoğu Barış Planı
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