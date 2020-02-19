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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinden 15 bin TL tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılında TBMM Grubu’nda yaptığı konuşma sırasında kişilik haklarına saldırıda bulunulduğunu gerekçe göstererek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na açtığı dava Erdoğan'ın lehine sonuçlandı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 21:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinden 15 bin TL tazminat kazandı

25 Aralık 2018'de TBMM Grubunda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında kişilik haklarına saldırdığı yönünde avukatları aracılığı ile CHP liderine dava açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemeyi kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sonuçlanan mahkeme sonucunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik katıldı ve  Kılıçdaroğlu’nun avukatı söz konusu söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Eker ise, söz aldığı mahkeme salonunda “Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz” ifadelerini kullandıktan sonra mahkeme başkanı kararı açıkladı.

Her iki tarafın mahkemeye sunulan beyanlarının ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

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