Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP liderinden 15 bin TL tazminat kazandı

25 Aralık 2018'de TBMM Grubunda bir konuşma yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı konuşma sırasında kişilik haklarına saldırdığı yönünde avukatları aracılığı ile CHP liderine dava açan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mahkemeyi kazandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine sonuçlanan mahkeme sonucunda CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Erdoğan'a 15 bin lira manevi tazminat ödeyecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı Eker ise, söz aldığı mahkeme salonunda “Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz” ifadelerini kullandıktan sonra mahkeme başkanı kararı açıkladı.
Her iki tarafın mahkemeye sunulan beyanlarının ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu’nu, Erdoğan’a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.