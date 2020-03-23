CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 21 Mart cumartesi günü hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç iöçin taziyelerini iletmek için kendisini aradığı yönünde bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak kız kardeşi Fikriye Dalgıç için başsağlığı dileklerinde bulundu.
23 Mart 2020 Pazartesi 16:26