Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP liderine taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyipve CHP Genel Başkanı Kemaltelefonda bir görüşme gerçekleştirdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP liderini arayarak kız kardeşi Fikriye Dalgıç içindileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 21 Mart cumartesi günü hayatını kaybeden kız kardeşi Fikriye Dalgıç iöçin taziyelerini iletmek için kendisini aradığı yönünde bir açıklama yapan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu telefonla arayarak, kız kardeşi Fikriye Dalgıç'ın vefatı dolayısıyla taziyelerini iletmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız, merhumeye Allah´tan rahmet, ailesine başsağlığı dilemiştir" ifadelerini kullandı.