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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri! Büyükelçinin elini sıkmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüsü salgınına karşı tedbir amaçlı Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'nun elini sıkmadı. Erdoğan, Ribo'yu karşılarken elini kalbinin üzerine koyarak selam verdi.

10 Mart 2020 Salı 16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri! Büyükelçinin elini sıkmadı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tedbiri elden bırakmıyor. Tüm Türk vatandaşlarına bildirdiği çağrısını kendisi de uygulayan Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabulünde elini sıkmamayı tercih etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri!

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayan Erdoğan, Büyükelçi tarafından kendisine sunulan güven mektubunu alması sırasında tokalaşmak isteyen Büyükelçiyi koronavirüsünü öne sürerek geri çevirdi ve Ribo'yu elini kalbinin üzerine koyarak selamladı.

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Cumhurbaşkanı ErdoğanKoronavirüsüönlemArnavutlukBüyükelçi
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