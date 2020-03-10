Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüsü tedbiri! Büyükelçinin elini sıkmadı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da tedbiri elden bırakmıyor. Tüm Türk vatandaşlarına bildirdiği çağrısını kendisi de uygulayan Erdoğan, Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu kabulünde elini sıkmamayı tercih etti.

Arnavutluk'un Ankara Büyükelçisi Kastriot Ribo'yu Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ağırlayan Erdoğan, Büyükelçi tarafından kendisine sunulan güven mektubunu alması sırasında tokalaşmak isteyen Büyükelçiyi koronavirüsünü öne sürerek geri çevirdi ve Ribo'yu elini kalbinin üzerine koyarak selamladı.