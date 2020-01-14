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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması; Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda bir konuşma yaparak önemli açıklamalarda bulundu. Libya meselesine de değinen Erdoğan, Türkiye'nin Suriye ve Libya'da emperyal hevesleri olmadığını söyledi.

14 Ocak 2020 Salı 12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya açıklaması; Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partsinin Grup toplantısına katılarak burda bir konuşma gerçkleştirdi ve önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti Grup toplantısında kürsüye çıkan Erdoğan, Türkiye'nin geçmiş tarihte hiçbir sömürgeye katılmadığı ve bünyesinde katliam lekesi bulunmayan bir millet olduğu vurgusunu yaparak dış politikanın Türkiye'ye diz çöktürmek için her yolu denediklerini ve hiç bir şekilde başarılı olmamadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ve Libya meselesine de değinerek; "Suriye'de Libya'da Akdeniz'de macera peşinde değiliz. Suriye ve Libya'da emperyal heveslerimiz yok. Gözümüz petrol ve para hırsıyla kör olmuş değildir. ek amacımız kendimizin ve kardeşlerimizin hakkını, hukukunu, geleceğini korumaktır" diyerek her iki ülkede yaşanan gerginliklerle ilgili Ülke olarak üzerimize düşen bütün sorumlulukları yerine getirmemiz gerektiğini kaydetti.

Erdoğan, Libya'da darbe girişimlerinde bulunan Hafter'e sundukları ateşkes anlaşması ile ilgili de konuşarak, "Önümüzdeki günlerde darbeci Hafter ile ülkenin meşru yönetimi arasında yapılacak tercihleri dikkatle takip edeceğiz. Ülkenin meşru yönetimine ve Libya'daki kardeşlerimize saldırılarını sürdürmesi halinde, darbeci Hafter'e hak ettiği dersi vermekten de asla geri durmayacağız." ifadelerini kullandı.

Hafter'in ateşkes anlaşömasını imzalamadan Moskova'dan ayrılmasını da değerlendiren Erdoğan, "Biz söylediğimiz sözün arkasında durduk. Ama ne yazık ki darbeci Hafter, aynen darbeciliğinde olduğu gibi, masada bir yalan darbesi yaparak Moskova'yı terk etti. Trablus Hükümeti son derece yapıcı ve uzlaşmacı bir tavır sergiledi. Darbeci Hafter, ateşkesi imzalamaya yanaşmadı. Önce bekledi sonra Moskova'yı terk etti, kaçtı." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararında Türkiye'nin daha önceden Libya'nın yanında olması gerektiği ve Libya'yla yapılan askeri anlaşmanın şuan çok önemli bir boyutta olduğunu söylemesi üzerine Baykal'a teşekkürlerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Doğu Akdeniz’de herkes var Türkiye yok diyen birilerini bugün buna karşı çıkıyorsa da işte böyle vicdanlı siyasetçiler yapılan işin hakkının maalesef ancak teslim edebiliyor. Deniz Baykal’a Libya konusunda gösterdiği devlet adamı tavrı için teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.


 

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