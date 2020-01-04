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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Lideri Putin'e özel basım kitap

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'in 8 Ocak tarihinde yapacağı Türkiye ziyareti öncesinde Putin'e özel bir kitap hazırlatıyor. Türkiye - Rusya ilişkilerinin anlatıldığı belgelerle hazırlanan kitap görüşmeye kadar yetiştirilmeye çalışılıyor.

04 Ocak 2020 Cumartesi 11:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Rusya Lideri Putin'e özel basım kitap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 8 Ocak tarihinde bir görüşme gerçekleştirecekler. TürkAkım Projesi için düzenlenecek törende bir araya gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin burada gündemle ilgili bilgi ve fikir alış verişi yapacaklar.

İki lider görüşmede Libya ve İdlib konularını masaya yatırarak İdlib'de devam eden ve şiddetini giderek arttırdığı saldırılar sonrasında Türkiye sınırına doğru artan göç konularıda tartışılacak.


Diğer taraftan Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'e özel bir kitap hazırlatıyor. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı tarafındanyapılan bu özel kitap çalışması Türkiye - Rusya ilişkilerinin tarihine dikkat çekmek amaçlı hazırlanıyor. 

Osmanlı arşivlerinde doğrudan Rusya tarihini ilgilendiren 100 binin üzerinde belgenin taranarak aralarından seçildiği bu belgeler içerisinde iki ülkenin geçmişte yapmış olduğu savaşlar, barış anlaşmaları, karşılıklı iş birlikleri, ticari ilişkiler bulunuyor.

Bakanlık tarafından özenle kitap haline getirilmeye çalışılan bu belgeler toparlan Osmanlı-Rus anlaşmalarına yönelik bir kitap hâline getirilecek. Kitabın ön sözünü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yazacak.

Kitap, Putin'in 8 Ocak'ta Türkiye yapacağı ziyarete yetiştirilmeye çalışılıyor. Kitabın tamamlanması durumunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, kitabı görüşme sırasında Putin'e armağan etmesi planlanıyor.

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