Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehircilik açıklaması; Dikey mimari ile şehirlerimize ihanet etmeyelim

Şehir ve güvenlik konusu kapsamında bugün Beştepe'de düzenlenen Şehir ve Güvenlik Sempozyumu'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada bir konuşma yaparak şehir ve külütrel yapılarımızla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasına, Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'nin keşfiyle insanlık tarihi değiştiğini ve şehir ile insan arasındaki ilişkinin anlatıldığı bu keşfin ülkemizde bulunmasının kadim coğrafyamızın ne kadar büyük olduğunun bir göstergesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirlerde nüfusun 4'te 3'ünden fazlası il ve ilçe merkezlerinde ikamet ettiğini ve bu sebepten dolayı güvenlik konusunun daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Büyük bir nüfusu küçük bir alanda güvenli bir şekilde yaşatmak sanıldığı kadar kolay değildir. Şehir ne kadar büyükse güvenlik sorunları da o kadar fazladır. Artık şehirlerin güvenliği sadece kolluk güçleriyle sağlayacak durumda değiliz. Yeni fikirler geliştirilmeli. Ülkemizde de şehirlerimize zarar veren kaos dalgaları sokak eylemleri yaşanmıştır." diye konuştu.

Şehirlerde oldukça fazla gelişmeye başlayan site konusunu da değinen Erdoğan, konuşmasında; "Site kültürü bizim kültürümüz değil. Ama ne yazık ki ülkemizde site kültürü anlayışı egemen olmaya başladı. Ülkemizde yeni gecekondu inşası kesinlikle olmadığı gibi eskilerin de önemli bir bölümü kentsel dönüşüm projeleriyle ortadan kalkmıştır." ifadelerini kullandı.

Şehirleri tehdit eden unsurların farklılaştığını ve şehirlerdeki trafik, çevre, alt yapı, imar, enerji, sağlık, insan kaçakçılığı gibi pek çok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda olduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "1960 ve 1970'lerin Türkiye'sinde gecekondu semtleri ile modern semtler arasında alt ve üst yapı yapı farkları vardı. Siyasi ve mezhebi fay hatları derin bir ayrım sebebiydi. Türkiye'nin yaşadığı dönüşümden şehirlerimiz nasibini aldı. Büyük yatırımlarla fiziki bakımdan ileri seviyeye geldik. TOKİ'nin öncülük ettiği kentsel dönüşüme belediyelerimiz ve özel sektörümüz sahip çıkmıştır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Belediye Başkanlarına da bir uyarıda bulunduğu ve şehirlerde ki dikey mimamirinin şehre zarar verdiğini ayrıca bu konuda daha dikkatli olunması gerektiğini vurguladığı konuşmasında, "Belediye başkanlarından bir ricam var. Şehirleşmede inşaatların inşasında ve ihyasında bütün mesele sizin kaleminizin ucunda. Buradan taviz verilmemeli. Küçük hesaplar yaparsak şehirlerimize ihanet etmiş oluruz, burada kararlı duruş şart. Dikey mimariyle şehirlerimize ihanet etmiş oluruz. Yatay mimariyle kendi medeniyetimizi inşa etmiş oluruz. Şehirleşmenin ne olduğunu da dünyaya göstermiş oluruz. Bu adımı atmazsak çok geç kalmış oluruz. Kibrit kutuları gibi yapılmış binalarla bir yere varamayız." ifadelerine yer verdi.