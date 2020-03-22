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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesajla evde kal çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülke genelindeki tüm vatandaşların ev telefonlarına sesli mesaj bırakarak salgına karşı önlem olarak 'Evde kal' çağrısında bulundu

22 Mart 2020 Pazar 14:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara sesli mesajla evde kal çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede tüm vatandaşlara sesli mesaj göndererek uyarılarda bulundu. Ülke genelinde sabit telefonlara bırakılan mesajda Erdoğan vayandaşlarına 'Evde kal' çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgının yayıolmasını engellemek amaçlı mecbur kalmadıkça dışarı çıkılmaması ve evde kalınması uyarısında bulunan Erdoğan’ın sesli mesajı telefon araması olarak vatandaşlara ulaşırken mesajda şu ifadelere yer verildi: 

"Koronavirüs'e karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz. Bu virüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor. Bildiğiniz gibi ülkemiz, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs ile amansız bir mücadele veriyor. Virüsün ülkemizde vatandaşlarımız arasında bulaşıcı etkisinin en az seviyede tutulması için gece gündüz çalışıyoruz. Virüs, en fazla yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımıza bulaşıyor, en çok bu iki grubun ölümüne sebep oluyor. Bu bilgiyi aklınızdan hiçbir zaman çıkarmadan, kendinize ve etrafınızdaki yaşlı ya da kronik hastalık taşıyan yakınlarınıza dikkat etmenizi istirham ediyorum.

Sosyal mesafeyi olabildiğince artırmalı, ve en önemlisi zorunda olmadıkça kesinlikle evden dışarı çıkmamalısınız. Bu süreçte, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere resmi kurum ve kuruluşlarımızın açıklamalarını dikkatle takip etmelisiniz. Kamu hizmetlerinde, alışverişte, yakınlarımızla iletişimde ve daha birçok aktivitede internet teknolojisini ve telekomünikasyon imkanlarını kullanmaya, ibadetlerimizi evlerimizde eda etmeye, mümkün olduğunca ziyaretçi kabul etmemeye ve vaktimizi evlerimizde geçirmeye özen gösterelim.
Koronavirüs ile vermiş olduğumuz bu mücadelede yanımızda duran ve sorumluluk bilinciyle hareket eden tüm vatandaşlarıma şahsım ve milletim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Bu zor günleri de inşallah hep birlikte atlatacağız. Kalın sağlıcakla."

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CumhurbaşkanıErdoğanKoronavirüsüTedbirEvde KalSesli Mesaj
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