Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlara özel Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık tarhini Noel bayramı olarak kabuş eden Hristiyanlar için bir mesaj yayımladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel bayramlarını tebrik ederken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum”