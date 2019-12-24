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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlara özel Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyan inancına göre 24 Aralık olarak kabul edilen Noel bayramını kutladı. Erdoğan yayımladığı mesajında, "Hristiyanlık inancına mensup vatandaşlarımızı Noel Yortuları vesilesiyle en içten duygularımla tebrik ediyorum" dedi.

24 Aralık 2019 Salı 23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlara özel Noel mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 Aralık tarhini Noel bayramı olarak kabuş eden Hristiyanlar için bir mesaj yayımladı. İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan mesajda Erdoğan, Hristiyanlık inancına mensup vatandaşların Noel bayramlarını tebrik ederken mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Köklü tarihimizden edindiğimiz birikim ve ilhamla, köken, ırk, mezhep, inanç ayrımı yapmadan tüm vatandaşlarımızın kendi kültür, din ve geleneklerini özgürce yaşayabilmelerine büyük önem veriyoruz. Farklılıkları zenginlik olarak telakki ediyor; hoşgörü, saygı ve adaletin birlik ve beraberliğimizin temeli olduğu bilinciyle geleceğe yürüyor; barış içinde bir arada yaşayarak bu coğrafyada ortak bir gelecek inşa etme konusundaki kararlığımızı sürdürüyoruz. Farklı mezhep, gelenek ve kiliselere mensup Hristiyan vatandaşlarımızın kendi inançları doğrultusunda kutladıkları Noel yortularının dayanışma ve hoşgörü ikliminin gelişmesine vesile olmasını diliyor, başta Hristiyan vatandaşlarımız olmak üzere, tüm Hristiyan aleminin Noel yortusunu tebrik ediyorum” 

Son Güncelleme: 24.12.2019 23:14
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