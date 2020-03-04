Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şehitler Tepesi' polemiğine sert mesajlarla yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Burada gündem ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken son günlerde CHP genel Başkanı kemel Kılıçdaoğlu ile aralarında polemiğe neden olan 'Şehitler Tepesi' açıklamasıyla ilgili de sert mesajlar verdi.

Son zamanlarda çok fazla gelmeye başlaya şehit haberleriyle ilgili iç politikada yaşana tartışmalar ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son olarak İdlib'de rejimin saldırısında hayatını kaybeden nice canlarımızı toprağa verdik. Bin yıldır olduğu gibi hiçbir şehidimizin tek damla kanı boşa gitmiyor" ifadelerini kullanarak yapılan saldırılara misliyle cevap verildiğini ve bundan sonra verileceğini kaydetti.

Konuşmasının büyük bölümünde CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yüklenen Erdoğan, "Şehitler Tepesi" polemiğine ilişkin ise, "'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşindedir. Tabi 15 Temmuz'da milletimiz sokaklarda şehit olurken, tankların arasından sıyrılıp belediye başkanının konutunda kahvesini yudumlayanlardan bu millete şahadet yolunda gitmek gibi bir şey olmaz." diye konuştu.

İdlib'de gerçekleştirilen saldırının olduğu akşam 'Neredeydiniz?' diye soran CHP liderine kürsüden seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında "Madem merak ediyor söyleyeyim. O gece sabaha kadar bu ülkenin Cumhurbaşkanı görevin başındaydı. Ertesi sabah da telefon diplomasisine devam ediyordu hiç ara vermeden." ifadelerine yer verdi.

İdlib'de 36 şehit verdiğimiz hain saldırı sonrasında Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere kapıları açtıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

" Yunanistan 2. Dünya Savaşı'nda bugün kapılarını kapattığı coğrafyada sürgünde kurduğu hükümetle varlığını devam ettiriyordu. Mültecilere yapılan bu muamele Avrupa İnsan Hakları Beyannamesini çiğnemektedir.

10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye destek verdiniz mi, ikircikli davranıyorlar, dürüst davranın bizi aldatmayın. Yunanistan ve AB'yi mültecilere saygılı olmaya davet ediyorum. Avrupa ülkeleri sorunu çözmek istiyorsa Türkiye'nin Suriye'de gerçekleştirmeye çalıştığı siyasi ve insani çözüme destek vermelidir.

