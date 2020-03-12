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Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Yurt dışı programlarını erteledi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda tüm Yurt dışı programlarını erteledi.

12 Mart 2020 Perşembe 20:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm Yurt dışı programlarını erteledi!

Bugün Bakanların katılı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan zirvede koronavirüsüne karşı alınacak tedbir önlemler değerlendirilerek önemli kararlar verildi. Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tüm yurt dışı programlarını ertelenmesi kararı da alındı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan ve yaklaşık 5 saat süren koronavirüs zirvesinin ardından alınan kararları İbrahim Kalın açıklarken kendisine 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarını etkileyecek bir durum söz konusu mu?' sorusuna, "Cumhurbaşkanımızın da yurt dışı programlarını da bir müddet erteliyoruz" yanıtını verdi.

Sözcü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışı programlarının tedbir amaçlı ertlenediğini söylemesinin ardından, vatandaşlara da uyarılarda bulunarak; "Vatandaşlarımızın yurt dışına çıkışı gündeme alındı. Tavsiyemiz fevkalade bir durum sözkonusu olmadıkça vatandaşlarımızın seyahatlerini bir müddet tehir etmeleri, ertelemeleridir. Yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlarımızın da kendilerini 14 gün tecrit etmeleri büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.
 

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Cumhurbaşkanı ErdoğanErtelemeKoronavirüs önlemleriYurt Dışı Program
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