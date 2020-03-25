Cumhurbaşkanı Erdoğan ulusa seslendi; Koronavirüs tedbirinde ilk ülkeyiz!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşmak için ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

Türkiye'nin koronavirüs ile mücedele en erken tedbir alan ülke olduğu vurgusunu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan2ın konuşmasından bazı satırbaşları ise şöyle:

* Türkiye korona virüs ile mücadelede en erken tedbir alan ülkedir. Gerekli adımları atmayı sürdüreceğiz.

* Ülkemizde 53 bin vatandaşımızı evlerinde izlemeye, 8 bin 554 vakayı ise hastanelerde takibe aldık. Bunlardan 797 kişi tamamen iyileşip taburcu olurken 4 bin 603 kişiden numune alınarak ileri tetkik yapıldı. Covid-19 teşhisi konan bin 872 kişinin tedavisine devam ediliyor.

* 100 milyar liralık bir ekonomik destek programını milletimizle paylaştık.

* İşsizlik Fonu'nu güçlendirerek, çalışanlarımızın Kredi Garanti Fonu'nu güçlendirerek, esnaf ve sanatkarımızın yanında olduğumuzu gösterdik.

* Tedavi altındaki hastalarımızdan maalesef 44'ünü kaybettik.

* Dünyanın 69 ülkesi Türkiye'den yardım talep etti, 17'sine gereken malzemeler gönderildi. Dostlarımızı yalnız bırakmamak için elimizden gelen çabayı sürdürüyoruz. Bu süreçten en kısa sürede ve olabilecek en küçük hasarla çıkacağız.

* Büyüklerimizi incitecek en küçük bir saygısızlığı kabul edemeyiz. Her vatandaşımızın canı bizim için aynı değerdedir. Bunun için 'Evde kal Türkiye' diyoruz. Vatandaşlarımızdan sabır, destek ve anlayış bekliyoruz.

* Hiçbir düşman milletimizin beraberliğinden daha güçlü değildir. İyi bir izolasyonla, hastalığın yayılma hızını 2-3 hafta içinde kırarak bu süreçten olabildiğince en kısa sürede ve olabilecek en az hasarla mutlaka çıkacağız. Aksi taktirde çevremizde pek çok örneğini gördüğümüz bir şekilde daha ağır sonuçlarla ve buna bağlı olarak daha ağır tedbirlerle karşılaşmamız kaçınılmazdır.

* Bugün ülkemiz, Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve özel sektördeki 165 bin doktoru, 205 bini hemşire olmak üzere, 490 bin diğer sınıflardaki sağlık personeli ve 360 bin destek personeliyle dev bir sağlık ordusuna sahiptir.

