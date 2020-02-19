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Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunlar son ikazlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada FETÖ ve Gezi olaylarını değerlendirdi. Erdoğan ayrıca İdlib meselesi hakkında da net konuşarak uyarılarda bulunduklarını ve bunların aslında son ikazlar olduğunu açıkladı.

19 Şubat 2020 Çarşamba 12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan uyardı! Bunlar son ikazlar

AK Parti Grup Toplantısına katılan ve burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ meselesinin çok uzun sosyal, siyasi, kültürel bir geçmişi olduğunu herkesin bildiğini vurgulayarak "FETÖ'yü terör örgütü olarak ilan edip ve savaş açan şahsım ve AK Parti'dir. Bu süreçleri iyi bilen birisiyim. FETÖ'nün bu ülkede anlaşamadığı, görüşemediği tek lider vardır o da merhum Erbakan hocamızdır. Ondan nefret ederdi, hiçbir zaman da bir araya gelmemiştir" diye konuştu. Başbakanlık yaptığı dönem boyunca YAŞ'larda hiç bir FETÖ'cünün dosyasıyla karşılaşmadığını belirten Erdoğan, gelen dosyaların sadece mütedeyyin insanlarla ilgili olduğunu aktardı.

"O SAT komandolarının hepsi yakalandı, bir kısmı Yunanistan'a kaçtı. Şahsımı öldürmek için helikopterle, uçakla, tankla özel yetiştirilmiş timlerle arayanlar Kemal Kılıçdaroğlu'na bu şefkati neden göstermiştir." diye konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına "15 Temmuz gecesi bana da Ada'ya geçmemiz için tavsiyelerde bulunuldu. Ancak dedim ki, "Ben bu topraklarda doğdum, bu topraklarda öleceğim..." ifadelerini de ekledi.

Dün sonuçlanan Gezi Parkı davası hakkında da konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ağaç bahanesiyle başlayan olayların sivil kalkışma haline dönüştüğünü hatırlatarak, konuşmasına şöyle devam etti:

"Gezi olayları aslında tıpkı askeri darbeler gibi  devleti ve milleti hedef alan alçakça bir saldırıdır. Bay Kemal bunu zannediyorum dünkü konuşmasıydı bunu aydınlık gençler diye yorumladı. Bunlar aldatmış gençler... 

Milletime sesleniyorum... Bunlar masum bir ayaklanma hadisesi değildir. Gezi olayları boyunca 46 kamu binasıyla 231 polis aracı ve 44 ambulans kullanılamaz hale gelmiştir. Gezi olayları Türkiye'ye doğrudan maliyeti 1,4 milyar dolarken dolaylık maliyeti ise yüzlerce milyar doları bulmuştur. 

Bir manevrayla dün beraat ettirmeye kalktılar. Dolmabahçe'deki ofisimi işgal etmeye kalktılar. Tıpkı Güneydoğu'da kanal açan teröristler gibi kanal açtılar

Taksim'e bakan bir cephesinde bu posterleri görmedik mi? Taksim Meydanı'ndaki anıta kimler geldi kimler açtı?

Toplumumuzu bölmeyi amaçlayan gezi olaylarını ülkemize yönelik her olay gibi milletimizle omuz omuza bitirdik. Gezi olaylarını milletimizle omuz omuza vererek bitirdik. Gezi'de başaramadıklarını 15 Temmuz'da denediler, bu tezgahı da akamete uğrattık. Her kim masum çevre hareketi diyorsa ya gafildir ya da bu milletin düşmanıdır. Adaletin tecellisi için son ana kadar takip edeceğiz."

Türkiye ekonomisi hakkında da yorumlarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan son olarak gündemi sürekli meşgul eden İdlib meselesini ele aldı. Son günlerde kasıtlı bir kampanya ile karşı karşıya olduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık son ikazlarımızı yapıyoruz ama şu ana kadar istediğimiz sonucu alamadık. Türkiye İdlib konusunda kendi harekat planlarını uygulamak üzere her planlarını yaptı. Her operasyonda olduğu gibi bu konuda da bir gece ansızın gelebiliriz. İdlib meselesi bir an meselesidir." diyerek Suriye'deki taciz atışlarına TSK'nın en sert şekilde karşılığı verdiğini belirtti.

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AKPCumhurbaşkanı ErdoğanIdlibGezi ParkıUyarı
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