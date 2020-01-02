Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'tan Libya görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığından yapılan açıklamaya göre iki lider arasında gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki meselelerin yanı sıra Libya ve Suriye'deki son durumlar ele alındı.

'ın görüşme sırasında, Başkan Trump'a Irak'taki ABD güvenlik birimlerini hedef alan eylemleri endişe ve üzüntüyle takip ettiklerini ve son olarak ABD Büyükelçiliğine yönelik eylemlerin biran önce sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etmesinin ardından iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerde birlikte kazanmak için iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda da mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump arasında gerçekleşen görüşmenin hemen ardından Beyaz Saray'dan bir açıklama yapıldı. Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Hogan Gidley, Erdoğan ile Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yaptığı yazılı açıklamasında Türkiye'nin Libya'ya asker göndererek oluşacak olan dış müdahalenin ülkedeki durumu daha da karmaşık hale getireceğine dikkat çekerek; "İki lider ikili ve bölgesel meseleleri ele aldı. Başkan Trump, dış müdahalelerin Libya'daki durumu karmaşık hale getirdiğine işaret etti. İki lider ayrıca Suriye'nin İdlib kentinde sivillerin korunması amacıyla tansiyonun düşürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı." ifadelerini kullandı.

