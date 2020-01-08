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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, zirve görüşmesinde Libya için tarih verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya lideri Putin’in bugün gerçekleştirdikleri görüşmede Libya meselesi ele aldılar. İki lider adına yapılan ortak yazılı açıklamada Libya'nın 12 Ocak'ta ateşkes sağlaması için bir çağrıda bulundukları belirtildi.

08 Ocak 2020 Çarşamba 18:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, zirve görüşmesinde Libya için tarih verdi

TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı açılışı için Türkiye'de bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme yaptı. İki Devlet lideri yaptıkları görüimenin ardından ortak bir yazılı açıklama yaptılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in gerçekleştirdiği görüşmede, İdlip'te ateşkes, Suriye, ABD-İran gerilimi, Irak ve Libya ile ilgili görüş alışverişlerinin yapıldığının aktarıldığı açıklamada TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı ile ilgili liderlerin, “Biz, Türkiye ve Rusya Cumhurbaşkanları olarak, karşılıklı saygı temelinde, geniş bir yelpazede, yapıcı ikili ilişkiler geliştirmekteyiz. Bugün İstanbul’da açılışını gerçekleştirmekte olduğumuz TürkAkım Doğalgaz Boru Hattı da karşılıklı fayda sağlayan bu ilişkinin somut bir örneğidir. İşbirliğimizin halklarımızın ortak menfaatlerine hizmet etmesinin yanısıra, bölgesel meselelerin çözümüne de katkı sağladığını görmekten memnuniyet duyuyoruz” dediği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yaptıkları ortak basın toplantısında iki liderin ortak yazılı açıklamalarını aktararak, Cumhurbaşkan ı Erdoğan ve Rusya lideri Putin'in Libya'ya ateşkes çağrısında bulunduklarını söyledi. Çavuşoğlu konuşmasında, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rus lider Putin, Libya'da 12 Ocak'ta ateşkesin sağlanması için çağrıda bulunuyorlar. Bu görüşmede ikili ilişkilerimizin yanı sıra bölgesel konularımızı da ele almışlardır." diye konuştu.

Rusya Bakanı Lavrov ise, Türkiye ve Rusya liderlerinin Basra Körfezi'nde tırmanan gerilimin barışçıl yollarla çözümünde mutabakata vardıklarını söyleyerek, "Her iki devlet başkanımız tamamen barışçıl yolda bu sorunların çözülmesi için mutabakat sağlamışlardır. BM kararları doğrultusunda da Libya konusunda bir yol haritası çizilmiş oldu.Özellikle vurgulamak istediğim husus hem Putin, hem Erdoğan, Libya'daki tüm taraflara çağrıda bulunarak koşulsuz ateşkes çağrısı yapmıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı  Putin'in İran'ın Irak'taki koalisyon askeri üslerine gerçekleştirdiği balistik füze saldırıları ile ilgilide bir yazılı açıklama yaparak açıklamada; "Hangi tarafça yapılırsa yapılsın, karşılıklı saldırılar ve güç kullanımı, Orta Doğu'daki karmaşık sorunlara çözüm bulunmasına katkı sunmayacak, aksine, yeni bir istikrarsızlık döngüsüne yol açacak ve nihayetinde herkesin çıkarlarına zarar verecektir. Dış müdahalelere, tek taraflı askeri eylemlere ve mezhepsel çatışmalara her zaman karşı olduk. Bu doğrultuda, bölgedeki mevcut gerilimin düşürülmesine dair bağlılığımızı ifade ediyor, tüm taraflara itidalli ve sağduyulu hareket etme ve diplomasiye öncelik verme çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdikleri aktarıldı.


 
 

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PutinCumhurbaşkanı ErdoğanOrtak AçıklamaLibya Ateşkes çağrısı
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