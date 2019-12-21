Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi ile ilgili sesli mesaj

2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe'si 12 gün süren görüşmelerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan oylama sonucu kabul edildi. Görüşmeler sona erdikten sonra 159 Milletvekilinin ret oyu kullanmasına karşı 329 oyla kabul edilen bütçe ile ilgili ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir mesaj yayınladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin hazırlamış olduğu ve milletvekillerinin kabul oylarının çoğunluğuyla onaylanan 2020 bütçesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, sesli olarak yayınladığı mesajında TBMM'ye ve Milletvekillerine teşekkürlerini sunarak şöyle konuştu:

“Türkiye Büyük Millet Meclisimizde bu gece Cumhur İttifakı'nın güçlü iradesiyle kabul edilen 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun ülkemize, milletimize, devletimize hayırlı uğurlu olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

2023 hedeflerimize doğru yürüyüşümüzde, çok önemli bir mihenk taşı olduğunu düşündüğüm Bütçe çalışmalarını başarıyla yürüten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı ve Milletvekillerimiz başta olmak üzere, emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Şimdi hedeflerimize daha kararlı ve daha güçlü yürüme vakti. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun.”