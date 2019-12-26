Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde son nokta; Gerekirse bütçeden yaparız

Son günlerde kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden Kanal İstanbul Projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tartışmalara çok sert yanıt vererek son noktayı koydu. Erdoğan, maliyeti 75 milyar liraya mal olacak olan Kanal İstanbul projesinin gerekirse bütçeden yapılabileceğini belirtti.

Muhalefetin ısrarla Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi üzerine yaptığı açıklamalar karşısında Hükümet ise çılgın projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara'da partisi tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projedeki bir çok eleştiriye de maruz kalan projeyle ilgili kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

2020 yılında başlanacak ve yaklaşık olarak 7 yılda tamamlanması planlanan projeye dair konuşan Erdoğan, "Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir." diye konuştu.

Söz konusu projeyle ilgili muhaletefetşn de desteğini isteyen Erdoğan, "Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız, parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecek bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız altenatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz." ifadelerini kullanarak projede ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.