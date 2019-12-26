İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ SPOR TEKNOLOJİ SAĞLIK SİYASET EĞİTİM YAŞAM
BİST
114377
ALTIN
287.444
DOLAR
5.9359
STERLİN
7.6918
EURO
6.5810

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde son nokta; Gerekirse bütçeden yaparız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesi ile ilgili son günlerde yapılan eleştirilere son noktayı koydu. Erdoğan projeyi yap, işlet, devret ile yapılamazsa milli bütçeden yapabileceklerini söyledi.

26 Aralık 2019 Perşembe 14:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul projesinde son nokta; Gerekirse bütçeden yaparız

Son günlerde kamuoyunu oldukça fazla meşgul eden Kanal İstanbul Projesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu tartışmalara çok sert yanıt vererek son noktayı koydu. Erdoğan, maliyeti 75 milyar liraya mal olacak olan Kanal İstanbul projesinin gerekirse bütçeden yapılabileceğini belirtti.

Muhalefetin ısrarla Kanal İstanbul projesinin iptal edilmesi üzerine yaptığı açıklamalar karşısında Hükümet ise çılgın projenin gerçekleştirilmesi için çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara'da partisi tarafından düzenlenen bir toplantıya katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, projedeki bir çok eleştiriye de maruz kalan projeyle ilgili kararlılığını bir kez daha dile getirdi.

2020 yılında başlanacak ve yaklaşık olarak 7 yılda tamamlanması planlanan projeye dair konuşan Erdoğan, "Bunların söylediği bunu hangi parayla yapacaksınız diyorlar. YİP ile olursa bütçemizden para çıkmayacak. Mili bütçeden de bunu yapar mıyız, yaparız. Kaynakları bellidir." diye konuştu.

Söz konusu projeyle ilgili muhaletefetşn de desteğini isteyen Erdoğan, "Kanal İstanbul'a muhalefetin de destek olmasından memnun oluruz. Ama onlar destek olmayız, parasını da ödemeyiz diyorlar. Bu çocukların kendi aralarında evcilik oynarken etmeyecek bir sözdür. Bunlar gittikleri yerlerde ülkelerini şikayet edip sakın gelmeyin çağrısı yapacak zihniyetteler. Onun için ihya olmuyor, kendi bataklıklarında çırpınıp duruyorlar. Karşı çıkıyorsanız altenatiflerinizi ortaya koyarsınız. Bizi de ikna edersiniz." ifadelerini kullanarak projede ne kadar kararlı olduğunu bir kez daha vurgulamış oldu.

Son Güncelleme: 26.12.2019 14:04
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul projesini anlattı; Projenin zararları 15 madde!
İBB Başkanı İmamoğlu Kanal İstanbul projesini anlattı; Projenin zararları 15 madde!
Bakan Kurum'dan İBB'ye tepki; Tek taraflı Kanal İstanbul projesinden çekilemez
Bakan Kurum'dan İBB'ye tepki; Tek taraflı Kanal İstanbul projesinden çekilemez
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlara özel Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hristiyanlara özel Noel mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi ile ilgili sesli mesaj
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020 bütçesi ile ilgili sesli mesaj
Diyarbakır'da HDP'li ilçe Belediye Başkanı gözaltına alındı
Diyarbakır'da HDP'li ilçe Belediye Başkanı gözaltına alındı
MHP Liderinden yeni partilere sert sözler; Bunlar kurgu mucitlerinin ucuz siparişi
MHP Liderinden yeni partilere sert sözler; Bunlar kurgu mucitlerinin ucuz siparişi

Popüler Haberler

Girişimcilere devlet tarafından 15 bin TL faizsiz kredi desteği!
MEB Öğretmen Şikayet hattı yeni numarası
PTT personel alımı KPSS puan sınırı kaç olacak? 2020 PTT personel alımı KPSS puanı
Aile Bakanlığı engelli destek hattı telefon numarası
Happy Center indirim günleri 24-31 Aralık 2019 kataloğu
Uzman eller projesi 100 Bin TL hibe şartları nelerdir? Uzman eller hibe başvurusu nasıl yapılır?
Payitaht Abdülhamid Tahsin Paşa öldü mü? Bahadır Yenişehirlioğlu diziden ayrılıyor mu? Tarihte Tahsin Paşa nasıl öldü?
Köye dönüş desteği için başvuru şartları nedir? Kimler köye dönüş desteğinden yararlanabilir? Köye dönüş deteği miktarı ve başvuru şartları
Vikings 6. sezon 5. bölüm ne zaman yayınlanacak?
Günlük burç yorumları 27 Aralık 2019 Cuma - Burç yorumunuz size bugünki yaşantınız için neler söylüyor?
Beyaz Show hangi kanalda başlayacak? Beyaz show ne zaman geri dönecek?
Cuma günleri ve geceleri yapılacak dua ve ibadetler nelerdir?
Çukur Cumalisi öldü mü? Necip Memili’nin başka dizide mi rol alacak?
Birgül Baltacı nerede kim kaçırdı? Gerçeğin Peşinde Birgül Baltacı olayı ne?
2020 özel okul ve kolejlerin bursluluk sınav tarihleri
Milli Piyango bileti almak günah mıdır? Müftü'den dikkat çeken açıklama
Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filmi ilk 3 günde ne kadar izlendi?
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem öldü mü? EDHO Deniz Çakır tamamen veda etti!
Ceza, Beatcoin adlı şarkısıyla sevenleriyle buluştu! Ceza Beatcoin sözleri ve videosu Youtube'da dakikalar içinde popüler oldu!
Çukur Cumali kurtulacak mı?
Kadın dizisinde kim vuruldu? Arif mi, Şirin mi? Kadın Arif öldü mü? Şirin öldü mü?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
Haber Port

info@haberport.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Haber Sitemiz TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.