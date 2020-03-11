Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs vakası değerlendirmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin haftalık grup toplantısına katılarak gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'de tespit edilen ilk koronavirüsü vakasına da değinen Erdoğan, yaşanan gelişmeler ve son durumu değerlendirdi.

Türkiye’de tespiti yapılan ilk koronavirüsü vakası hakkında konuşan Erdoğan, virüsün Avrupa’dan ülkeye geldiğini söyleyerek çu an tek bir vakanın olduğunu belirtti ve “Sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu şfadelere yer verdi:

"Koronavirüsten gözetim altındaki vatandaşımızın sağlık durumu iyi. Tedavisi sürüyor. Ailesi de gözetim altında. Her türlü önlemi vakitlice aldık. Hangi önlemi alırsak alalım bu virüsten tamamen kurtulmak kolay değil.

Şu anda tek bir örnekten ibaret. Vaka Avrupa kaynaklıdır. Tüm bakanlıklarımız kurumlarımız ile işbirliği halinde uygulamalarını sıkı bir şekilde sürdürecektir. Virüsten korunmanın yolu temizliktir. Temizliği imandan sayan milletimiz için bu işin en kolay tarafıdır.

Tokalaşmayı, kucaklaşmayı kesip bu çerçevede üstümüze düşenleri yerine getirme gayretindeyiz. Türkiye bu sıkıntıyı kayıpsız atlatacaktır. Temennimiz budur.

Hiçbir virüs tedbirden daha güçlü değildir. Yaşlı vatandaşlarımız ve bünyesi zayıf vatandaşlarımızın kalabalıktan bir süre uzakta kalması gerekiyor."

Moskova'da liderler arası görüşmede Rusya ile imzalanan İdlib mutabakatı ile ilgilide önemli bilgiler veren Erdoğan, rejimin ufak tefek ihlallerin olduğunu belirterek mutabakatla ilgili şunları konuştu:



"Harekata katılan tüm askerlerimizin alınlarından öpüyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Gazilik şehadet bunlar bizim için çok çok yüksek mertebelerdir. Ülkemizin kısır döngünün içine düşürülmesine izin vermeyeceğiz. Ülkemizden mezhepçi rejim güçlerini ve teröristlerden uzak tutmakta kararlıyız.

İdlib’de gerçekleştirdiğimiz harekat diğerlerinden farklı olarak sadece teröristlere değil çok daha etkin bir güce karşıydı. Çok daha büyük mücadelelere hazır olduğumuzu gördük. Suriye rejimi kahraman askerlerimizin operasyonlarında ağır kayıplar vererek bu işin o kadar kolay olmadığını görmüştür.

İdlib’deki ateşkes ile oradaki halk ilk defa rahat nefes almıştır. Şimdiden ateşkese karşı ufak tefek ihlaller yaptıkları görülüyor. Rejimi ve onu destekleyen milislerin yaptıkları yığınakları yakından takip ediyoruz. Biz verdiğimiz söze bağlı kalırız. Ama sözlerinde durmazlarsa daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekte kararlıyız."

Alınan ateşkes kararı ile birlikte İdlib halkının rahat bir nefes aldığına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elbette henüz İdlib’de kalıcı bir çözüm bulunabilmiş değildir. rejimin ve onunla birlikte çalışan mezhepçi milislerin ateşkese ne kadar bağlı kalacakları belirsizdir. Daha şimdiden ufak tefek de olsa ateşkes ihlalleri yaşanmaya başlamıştır. Rusya ile vardığımız anlaşmaya uygun bir şekilde gelişmeleri paylaşıyoruz. Rejimi ve onu destekleyen milislerin ateşkes hattına yaptıkları yığınakları da yakından takip ediyoruz. Karşımızdakiler sözlerimi tutmazsa bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız." diye konuştu.