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Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi

Mobilyada yüzde 8'e, yumurta ve su ürünlerinde ise yüzde 1'e indirilen KDV indirimini öngören Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

02 Ocak 2020 Perşembe 16:55
Cumhurbaşkanı kararıyla mobilya, yumurta ve su ürünlerinde KDV indirimi


Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik yapılmasını öngören Cumhurbaşkanlığı kararı yapılan değişiklikler sonrasında Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe girdi.

 
Buna göre, mobilya ile yumurta ve balıkların toptan satışına ilişkin katma değer vergisi (KDV) Gazetenin mükerrer sayısında yer alan ve yeniden belirlenen oranlar doğrultusunda mobilya ürünlerinde uygulanan ve daha önceden yüzde 18 olan KDV oranının indirim yapılarak yüzde 8 olması kararlaştırılırken, tavuk yumurtasının toptan satışında yüzde 8 olarak uygulanan KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Aynı karar uyarınca, toptancı halleri ve su ürünlerinin toptan satış yerlerinde faaliyet gösteren balık teslimlerinde uygulanan KDV oranı da yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmüş oldu.

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