Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 11 Mayıs 2020 Pazartesi basın toplantısı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından düzenlenen basın toplantısında 9 ilin giriş çıkış kısıtlamaları kaldırıldı. Geçtiğimiz hafta 7 ilin giriş ve çıkış kısıtlamaları sonrasında 11 Mayıs 2020 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği basın toplantısında 9 ilin daha kısıtlamalarının kaldırıldığı açıklandı.

Konuşmalarına Anneler Günü mesajı ile başlayan Başkan Erdoğan kamuya ait huzurevlerinde 27 bin kişiyi itham gösteriyoruz diyerek sözlerine devam etti.

Biz Bize Yeteriz’e 2 milyon bağış geldi

En düşük emekli maaşının 1.500 TL olduğunu söyleyen Erdoğan evde bakım ihtiyacı olan yaşlı vatandaşlara da her türlü yardımın yapıldığının altını çizerek 5 milyon yaşlının evde bakım gördüğünü açıkladı. Covid-19 salgını için başlatılan yardım kampanyasının 2 milyon TL olduğunun da altını çizen Başkan Erdoğan yardım yapan herkese teşekkür etti.

82 milyon mücadele veriyor

Sokağa çıkma yasağında sokak hayvanları ve evcil hayvanları unutmadıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Mart tarihinde ilk vaka tespit edildiğinden beri 83 milyonun tek yürek olarak sürece destek verdiğini söyledi. Normalleşme sürecinde 10 Mart öncesine asla dönülmeyeceğini söyleyen Erdoğan kademeli olarak uygulanacak normalleşme sürecinin ilk adımının turizm olacağına dikkat çekti.

10 Mart uyarısı

Ertelediğimiz primlerin tutarı 40 milyarı buldu

Normalleşme süreci 10 Mart öncesinde ki gibi olmayacak diyen Erdoğan en küçük ihmalde bile salgının nasıl bir boyuta geldiğini gördük. Bu sebepten dolayı artık hiçbir şekilde 10 Mart öncesine dönemeyiz dedi. Eski günlere dönülmeyeceğini sık sık dile getiren Erdoğan “biz eski günlere dönmüyoruz sadece bu salgın sürecinde karantinada olmanın verdiği sokak ve diğer özlemleri hayatımızı kolaylaştıracak şekilde düzenliyoruz.” Dedi.

6 ay süre ile ertelemesi yapılan SSK ve Bağ-Kur prim tutarı 40 milyar TL’yi buldu diyen Erdoğan, salgın sonrasında ülkenin eski ekonomik gücüne kavuşarak gelişeceğini ve büyüyeceğini dile getirdi.

Japon Başbakan ile hastane açacağız

Yüksek standartlarla hizmet vereceği belirtilen hastanelerden ilki olan Yeşilköy ve Sancaktepe hastanaleri başta olmak üzere Hadımköy hastanelerini incelediklerini açıklayan Erdoğan 21 Mayıs’ta Japon Başbakan sayın Abe ile açılışları gerçekleştireceklerini açıkladı. 11-17 Mayıs SGK haftası nedeni ile çalışan ve emekli olanlara teşekkür eden Erdoğan salgın döneminde 43 ilacın daha ödeme kapsamına alındığının altını çizdi.

4 gün sokağa çıkma yasağı

10 Mayıs tarihinde saat 11.00-15.00 arasında 65 yaş üzeri vatandaşlara izin verildiğini hatırlatan Erdoğan kurallara uyan vatandaşları gördükleri için mutlu olduklarını dile getirdi. Cuma günü ise 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkmalarına izin vereceğiz açıklaması sonrasında gençleri mutlu eden başkan Erdoğan 16-17-18-19 Mayıs tarihlerinde ise 4 gün sokağa çıkma yasağının uygulanacağının altını çizdi.

9 şehrin giriş çıkış kısıtlamalarına son verildi

Geçtiğimiz hafta salgınla mücadele de ilk olarak giriş çıkışların kısıtlandığı 31 ilden 7’sinin yasaklarının kalktığının altını çizen Cumhurbaşkanı bugün itibari ile de 9 ilin daha kısıtlamalarına son verildi dedi. Kısıtlamalara son verilen iller, Adana, Diyarbakır, Mardin, Trabzon, Ordu, Denizli, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Tekirdağ illerimizdir diyen Erdoğan yine de dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi.

Emeklilere maaş ödemesi

Emeklilerin maaş ödemelerinin 15 Mayıs’ta başlanarak bayrama kadar bitireceklerinin altını çizen Başkan Erdoğan Mayıs ayı işsizlik sigorta ödemelerini de öne çektiklerini duyurdu. 4.4 milyon vatandaşa 1000 TL maaş desteği alacağını söyleyen Erdoğan işsiz kalan vatandaşlara yönelik 3. Faz ödemelerinin başladığını hatırlatarak 900 bin vatandaşın daha faydalandığını hatırlattı.

Çay üreticisine müjde

2020 yılında yaş çay alım fiyatının 3.27 kuruş olarak belirlendiğini bu rakamın 13 kuruş destekleme sonrasında 3.40 TL’ye denk geldiğini açıklayan Erdoğan “Hasat ile beraber yaş açay alımları başlayacak.” Dedi. Ilısu Barajının 6 türbününden ilkini 19 Mayıs’ta açacaklarını söyleyen Erdoğan çay üreticisine müjdeli haberi verdi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2020, 23:00