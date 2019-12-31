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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajında dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir mesajı yayınlayarak tüm Türkiye vatandaşının yeni yılını kutladı. Erdoğan'ın mesajında Kanal İstanbul Projesi ve Libya mutabakatı da vardı.

31 Aralık 2019 Salı 14:00
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yıl mesajında dikkat çeken detaylar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılının bitmesine ve yeni bir yılın başlangıcına az bir zaman kala tüm Türkiye'nin yeni yılını yayınladığı bir mesajla kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı mesajında bir önceki yıl değerlendirmelerini yaparken 2020 yılında gerçekleştirelecek projelerden bahsetti.

Cumhurbaşkanı Revep Tayyip Erdoğan, mesajına, "Aziz Milletim, Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum." diyerek 2019 yılını da yurt içi ve yurt dışında oldukça yoğun, önemli, verimli programlar, çalışmalar ve hizmetleri aktararak “Yurt içinde 58 ilimize, bazılarına tekrar tekrar gittiğimiz için toplamda 88 ziyaret gerçekleştirdik. Yurt dışında ise ülkemizi temsilen 14 ülkeye 19 ziyaret yaptık. Bunların yanında, Ankara ve İstanbul’da pek çok programa katıldık, pek çok toplantı yaptık, pek çok görüşme gerçekleştirdik. Her biri ülkemizin kalkınma yolculuğunda birer köşe taşı olan yatırım ve hizmetleri milletimizin istifadesine sunduk.


Ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmak için geceli-gündüzlü çalışıyoruz. 31 Mart seçimleriyle, önümüzdeki 5 yıl boyunca şehirlerimizi yönetecek belediye başkanlarımızı, belediye meclis üyelerimizi, il genel meclis üyelerimizi ve mahalle muhtarlarımızı belirledik. Seçim sonuçlarının bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.


Türkiye'nin 2023 yılı Haziran ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimine kadar kesintisiz bir icraat dönemine girmiş olduğunu söyleyerek Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın, Nisan ayı başında tam kapasiteyle hizmete girdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde 50 milyonuncu yolcusunun töreni yapılan havalimanının her yıl daha da büyüyerek, Türkiye’yi dünyada gururla temsil etmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında ayrıca, Ekim ayında ilk yargı paketinin Meclis’te kabul edilmesiyle birlikte Yargı Reformu Strateji Belgesini kamuoyuna açıkladıklarını ve strateji belgesiyle birlikte Türkiye’nin demokrasi ve hukuk devleti yolunda kararlı adımlarla ilerlemeye devam ettiğini söyledi.

9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı ile ilgili terörle mücadele ve ülke güvenliği konusundaki kararlılıkları fiilen de ortaya koyduklarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan bu mesajında, “Bilindiği gibi, 2016 yılı Ağustos ayında Cerablus-El Bab bölgesinde Fırat Kalkanı Harekâtı’nı, 2018 yılı Ocak ayında ise Afrin bölgesine yönelik Zeytin Dalı Harekâtı’nı gerçekleştirmiştik. Böylece 4 bin kilometrekarelik bir alanı DEAŞ’lı ve PKK/YPG’li teröristlerden temizlemiş, 370 bin Suriyeli sığınmacının kendi vatanlarına geri dönmesini sağlamıştık. Barış Pınarı Harekâtıyla Resulayn-Telabyad arasındaki 4 bin 300 kilometrekareye yakın bir alanı daha terörden arındırdık.” ifadelerine yer verdi.

Kasım ayı sonunda Libya ile imzalanan anlaşma ile “Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın Türkiye’ye çok önemli kazanımlar getirdiğini belirten Erdoğan, “Bu muhtıralarla, daha önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile yaptığımız anlaşma ile başlattığımız süreci, çok daha genişletmiş ve yaygınlaştırmış olduk. Türkiye’yi Akdeniz’den tamamen dışlama projeleri, attığımız son adımlarla tümüyle akamete uğramıştır. İnşallah Libya’daki meşru Trablus Hükümeti’ne vereceğimiz destekle, bu anlaşmaların tüm unsurlarıyla hayata geçirilmesini sağlayacağız” dedi.
 

100 bin sosyal konut inşası projesinin, 81 ilin tamamında büyük ilgi ve taleple karşılandığını; konut talebi sürdüğü müddetçe, kampanyayı her yıl 100’er binlik seriler hâlinde devam ettirmeyi planladıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobiliyle ilgili de 2022 yılının sonunda satışa sunulacak olan projenin hep berlikte heyecanla bekleyeceklerini kaydetti.

Türkiye’ye özellikle ekonomik anlamda çok büyük katkıları olacak Kanal İstanbul Projesi’nide neticeye ulaştıracaklarını aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye, son yedi yıldır terörden ekonomiye her alanda planlı bir kuşatma girişimiyle yüzleşmektedir. Ülkemizin toprak bütünlüğünden milletimizin birliğine, ekonomimizden güvenliğimize kadar birçok boyutu olan saldırıları, hamdolsun, hep birlikte göğüslemeyi başardık. Ne sokakları karıştırmaya çalışanların oyunlarına, ne terör örgütlerinin kanlı saldırılarına, ne içimizdeki hainlerin sinsi darbe girişimlerine ne de ekonomimize kurulan tuzaklara boyun eğdik.” diye konuştu.

Gazi Mustafa Kemal’in “Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır” anlayışıyla, Türkiye ve Türk Milleti’ne yönelen saldırılara karşı tüm cephelerde mücadele yürüttüklerini; Allah’ın yardımı, mazlumların duası ve milletin güçlü desteğiyle, girdikleri her mücadeleden alınlarının akıyla çıktıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajını şöyle sonlandırdı: 

“Hep söylediğim gibi, bizim en büyük gücümüz birliğimiz, dayanışmamızdır. Bunun için her fırsatta ‘bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız’ diyoruz. İnşallah 2020, bunca yıldır verdiğimiz mücadelelerin, yaptığımız fedakârlıkların, harcadığımız emeklerin meyvelerini toplamaya başladığımız bir yıl olacaktır. Bu büyük mücadelede gözlerini kırpmadan ölüme yürüyen şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. 2020 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, esenlik ve refah getirmesi temennisiyle, hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.”

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Cumhurbaşkanı ErdoğanKanal IstanbulYeni Yıl MesajıLibya Anlaşması
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