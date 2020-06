Di Maio ve Çavuşoğlu ortak basın toplantısında konuştu.

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında bir araya geldi. Di Maio, ''İtalya ve Türkiye'nin ilişkilerinin iyi olması gerekmektedir. Türkiye ile ilişkileri geliştirmek bizim olmazsa olmazlarımızdandır. Amacımız bu güzel ilişkilerimizi daha ileri bir noktaya taşımaktadır'' dedi.

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, İtalya'nın her zaman Türkiye ile olan ilişkilerini geliştirmek için çabaladığını dile getirdi. Türkiye ile olan ilişkileri geliştirmek ve daha ileriye taşımak istediklerini ifade etti. İlk olarak ikili arasında basına kapalı bir toplantı gerçekleştirildi. Sonrasında ise ortak basın açıklaması yapıldı.

Yaptıkları ikili görüşmede özellikle Doğu Akdeniz, Libya ve Avrupa Birliği gibi önemli konuların üzerinde durduklarını söyleyen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, Türkiye ve İtalya arasındaki ilişkilerdeki samimi ve yapıcı diyalogun devam etmesinin her iki taraf için de önemli olduğunu ifade etti. Basın toplantısında oldukça samimi açıklamalarda bulunan İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, Türkiye'yi her zaman en büyük ortaklardan gördüklerini söyledi. Her iki ülkenin de geçmişe dayanan dostluğu, tarihi ve kültürel bağları olduğunu söyleyen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, her daim sımsıkı bağlarla bağlı olacaklarını dile getirdi.

İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio ayrıca iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin de oldukça ileri düzeyde olduğunu söyledi. İtalya'nın Avrupa'da en çok ticaret yaptığı ikinci ülkenin Türkiye olduğunu söyleyen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, dünyada da en çok ticaret yaptıkları beşinci ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti.

İki ülke arasındaki ticaretin 18 milyar euro olduğunu da vurgulayan İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, ''İki taraf olarak Ekonomik-Ticari Komisyon kurmak istiyoruz. Bu komisyon sayesinde ekonomik analizler yapılacak. Ayrıca her iki ülkenin de ticaret ve yatırımlarını değerlendireceğiz. Bu değerlendirmeler sayesinde koronavirüs sürecinde zarar gören her iki ekonomiye de olumlu bir ivme kazandırmak istiyoruz'' dedi.

Küresel Ekonomideki Kötü Gidişata Karşı Yan Yana Olmamız Gerekir

Salgın döneminde Türkiye'nin İtalya'ya gerçekten önemli yardım destekleri yaptığını söyleyen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve halkına İtalya'nın en zor zamanlarında yanlarında oldukları için teşekkürlerini sundu.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılmasını istediğini ifade eden İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, her iki tarafın da sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin bu yoldan dönmemesi gerektiğine dikkat çeken İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, küresel ekonomideki kötü gidişata karşı yan yana durarak mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.

Özellikle göçmenler konusunda Türkiye'nin büyük çabaları olduğunu ve bu çalışmaları takdir ettiğini söyleyen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, AB ile Türkiye arasında 2016 yılında imzalanan göçmen anlaşmasının devam ettirilmesi gerektiğini savundu. Doğu Akdeniz konusunda da ortak bir zeminde bir araya gelmeleri gerektiğini dile getiren İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, buradaki yer altı kaynakları sayesinde bölge halkının refah düzeyinin artacağını belirtti.

Salgın sürecine de değinen İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio, ''Türkiye salgınla en iyi mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. Vaka sayıları ve ölüm sayıları sürekli olarak azalıyor. Bizler İtalya olarak her zaman Türkiye'nin yanında olduğumuzu ifade ettik. Bakan Çavuşoğlu'na da bu konuyu bizzat ben ilettim'' dedi.

Basın toplantısı sırasında Fransa ve Yunanistan'ın, Türkiye'nin Libya'da olması konusunda anlaşmazlığa ve memnuniyetsizliğe düştüğünü, İtalya'nın bu konuya nasıl bir tavır koyacağı İtalya Dışişleri ve Ulusal İşbirliği Bakanı Di Maio'ya soruldu. Di Maio ise şöyle cevapladı:

''Biz İtalya olarak her daim diyalogu savunduk. Hep Birleşmiş Milletler'in tanımış olduğu Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac hükümeti ile karşılıklı iletişim kurduk. Bizim önceliğimiz Libya halkının durumudur. Bölgedeki tüm aktörlerle iletişimimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ortak bir zeminde bir araya gelmeye gayret gösteriyor. Libya sahilleri bize çok yakın. Hep onların egemenliğini savunduk. Ülkenin terör unsurlarından arınmasını istedik. Biz buradaki tüm aktörlerle iletişim kanallarını açık tutarak sadece AB'nin değil, tüm dünyanın kabul edeceği bir zeminde buluşmayı amaçlıyoruz. Dediğim gibi Türkiye Avrupa Birliği içerisine katılmak için yoluna devam etmelidir. Çünkü hem Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihtiyacı vardır. Göçmenler konusunda İtalya olarak Türkiye'nin çabasını gerçekten takdirle karşılıyoruz. Bu konuda Avrupa Birliği Türkiye'ye destek olmalıdır. Yapılan anlaşmalar sürdürülmeli ve korunmalıdır. Türkiye Avrupa Birliği için önemli bir konumdadır.''