Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan AB ile vize serbestliği açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da gazetecilerle bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirici önemli açıklamalarda bulunurken son günlerde yaşanan ABD-İran gerilimine ilişkin de önemli mesajlar verdi. Taraflara itidal çağrısı yapan Çavuşoğlu, "Gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi için çaba sarf ediyoruz" diye konuştu.

Irak Meclisi'nin yabancı askerlerin ülkeyi terk etmesi yönündeki öne sürdüğü kararların hiç bir balayıcı etkisi olmadığını belirten Bakan Çavuşoğlu, Libya'daki gelişmeler ile ilgili de iç savaşın kazananı olmayacağını söyleyerek, "Savaş Trablus sokaklarına gelirse çok kan dökülür" dedi.

ABD’nin İran Devrim Muhafızları Generali Kasım Süleymani’ye düzenlediği saldırı ve Sülaymani'nin öldürülemsi ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Süleymani’nin Irak’ta öldürülmesi bölgemizin barış ve istikrarına risk oluşurdu” diyerek sözlerine “Bölgemizde barış için atılacak adımlarda Türkiye her zaman lider rol üstlenmiştir. Libya’da Hafter ve onun destekçileri siyasi çözüme değil de askeri çözüme inanıyor” ifadelerini ekledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkiler hakkında da konuşarak mültecilere gereken yardınların fazlasının yapıldığını vurguladı ve; “Biz dünyanın en zengin değil ama en cömert ülkesiyiz. 8.6 milyar dolar insani yardım yaptık” dedi.

Çavuşoğlu ayrıca, “Önümüzdeki süreçte AB ile vize serbestisi ve gümrük birliğinin gerçekleşmesi konusu tabii ki önemli, AB’nin kendi içindeki tartışmalarını izliyoruz” ifadesini kullandı.