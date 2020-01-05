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Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'a saldıran Hafter güçlerine sert tepki

Dün Hafter güçlerinin Trablus'da bulunan askeri okula düzenlediği saldırıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık, saldırıyı sert bir dille kınarken Türkiye olarak desteğimizn tam olacağı mesajını verdi.

05 Ocak 2020 Pazar 12:57
Dışişleri Bakanlığı'ndan Trablus'a saldıran Hafter güçlerine sert tepki

Libya'da General Halife Hafter'e bağlı savaş uçaklarının, dün Trablus'ta bulunan Kara Harp Okulu'na ait öğrenci yurduna düzenlediği hava saldırısının ardından Türkiye Dış İşleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Bakanlık, resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklamada 30 kişi öldüğü ve 33 kişi yaralandığı saldırıyı şiddetle kınadıklarını belirterek Ülke olarak Libya'nın yanında olacağmız mesajını da paylaştı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sözde Libya Ulusal Ordusu’na ait hava unsurları tarafından 4 Ocak 2020 tarihinde akşam saatlerinde Trablus’un güneyinde yer alan Kara Harp Okulu'na yapılan ve çok sayıda askeri öğrencinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıda hayatlarını kaybeden Libyalı kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Hafter’in sözde Libya Ulusal Ordusu’nun saldırılarının durdurulması ve Libya’da ateşkes sağlanması, Hafter’e sağlanan dış desteğin sonlandırılması için uluslararası camianın bir an evvel gerekli adımları atması elzemdir. Türkiye, meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti'yle dayanışma içinde bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edecektir" 

Anahtar Kelimeler:
LibyaDışişleri BakanlığıHafter Saldırısı
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