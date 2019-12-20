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Diyarbakır'da HDP'li ilçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır merkeze bağlı Sur ilçesi HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör soruşturması kapsamında yakalanarak gözaltına alındı. Buluttekin ile birlikte 2 meclis üyesinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

20 Aralık 2019 Cuma 17:02
Diyarbakır'da HDP'li ilçe Belediye Başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır merkeze bağlı Sur ilçesi HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin terör soruşturması kapmsamında yakalanarak gözlatına alındı. Buluttekin ile birlikte 2 meclis üyesinin de gözaltına alındığı öğrenildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan terör soruşturması kapmasında bir HDP'li Belediye Başkanı daha gözaltına alındı. Merkeze bağlı Sur ilçesinin HDP'li Belediye Başkanı Filiz Buluttekin “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “terör örgütü propagandası yapmak” ile “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisini, hükümeti ve devletin yargı organlarını alenen aşağılamak suçundan gözaltına alındı.

İl emniye Müdürlüğü ekipleritarafından düzenlenen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan Buluttekin'in yanı sıra 2 meclis üyesinin de yakalanarak gözaltına alındığı bilidirildi.

Daha önceden 11. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından HDP İl Başkanlığı binasındaki bir konuşmasına istinaden “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 10 ay hapis cezası bulunan Filiz Buluttekin'in Trabzon'un Maçka ilçesinde 15 yaşındaki Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'nın sözde Karadeniz bölge sorumlusu "Zeynel" kod adlı Mehmet Yakışır'ın cenazesine katıldığı ve ayrıca 17 Mart tarihinde Tekirdağ F Tipi Kapalı Cezaevinde terör suçundan yatarken intihar ederek yaşamına son veren Zülküf Gezen'in de taziyesine katıldığı ve ayrıca kırsalda terörüistler adına düzenlenen cenaze ve mevlitlere katıldığı tespit edildi.

Son Güncelleme: 20.12.2019 17:05
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