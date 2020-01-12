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Ekonomiye güvenin git gide arttığını söyleyen Bakan Varank'tan 2023 hedefleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomi ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde ekonomiye olan güvenin git gide arttığını ve büyüme eğilimine geçtiğini söyledi. Faizler düştüğünü ve enflasyonun hedefin de altında kaldığını aktaran Bakan Varank, Türkiye'nin 2023 hedeflerini açıkladı.

12 Ocak 2020 Pazar 15:34
Ekonomiye güvenin git gide arttığını söyleyen Bakan Varank'tan 2023 hedefleri

Gümüşhane'de sanayicilerle birlikte istişare ve değerlendirme toplantısına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada ekonomi ile ilgili önemki açıklamalarda bulundu. Bir tanesi bölgesel kalkınma diğeri de teknoloji ve inovasyon alanında olmak üzere iki ayrı fon kurdukların ve 750 milyon liralık kaynağı işletmelere aktararak bu fonlarla yatırımlara ortak olacaklarını ve girişimcileri bankalara daha fazla faiz ödemekten kurtaracaklarını söyledi. 

Ramada Gümüşhane Otel’de düzenlenen değerlendirme toplantısında konuşan Bakan Varank, Türkiye'de ekonomik görünümün giserek canlandığını, ekonominin yeniden büyüme eğilimine girdiğini ve enflasyonun da hedefin de altında kaldığını belirterek vatandaşın ekonomiye olan güvenin artttığını ve bu durumdan kaynaklı iç talebin canlandığını kaydetti.

Büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye uzatmaya ve Türkiye 2023 yılını, çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacağını aktaran Bakan Varank, konuşmasında; “İhracatta rekorlar kırıyoruz, yani dış talep cephesi de kuvvetli. Dolayısıyla bu sene ekonomide büyümenin güçlendiği bir yoldayız. Yıl boyunca atacağımız adımlarla bu büyüme oranlarını orta ve uzun vadeye de yayacağız. Türkiye 2023 yılını çok sağlam bir sanayi ve teknoloji altyapısıyla karşılayacak. İddialı olmakla beraber gerçekçi hedeflerimiz var. Başarıya giden yolu sizlerle birlikte yürüyeceğiz. Bakanlık olarak sanayicilerimiz üretime daha sıkı sarılsın diye yenilikçi politikalar geliştiriyoruz. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi bunlardan bir tanesi. Bu programla yerlileşme alanında benzersiz bir işe giriştik” ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gümüşhane'nin yerinin kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak konuşmasına; "Çünkü sizler, millete hizmet yolunda dolu dolu geçirdiğimiz 17 yıllık dönemde, bizi hiç yalnız bırakmadınız. 2002'den bu yana yapılan tüm seçimlerde liderinizin arkasında durdunuz, AK Parti'yi her seferinde birinci parti olarak çıkardınız. Bizim de sizi yalnız bırakmamız söz konusu olamaz. Dolayısıyla biz sadece seçim dönemlerinde oy istemek için kapı çalan bir anlayışta değiliz. Bizim özledikçe bir Gümüşhane'yi görmemiz, Gümüşhanelilerle şöyle bir kucaklaşmamız lazım. İnşallah bu toplantıları ilerleyen dönemlerde de devam ettireceğiz." diyerek devam etti ve iddialı olmakla birlikte çok gerçekçi hedeflerinin bulunduğunu ve başarıya giden yolda, değerli iş insanlarıyla beraber yürüyeceklerini söyledi.

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