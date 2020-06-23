Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden uzaklaştırıldı

Balıkesir Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, Balıkesir’in Erdek ilçesinde mülkiyeti belediye ait olan ve üzerinde benzinlik bulunan gayrimenkul için ‘’akaryakıt istasyonu yapılması ve intifa hakkı ihalesi’’ ile ‘’akaryakıt istasyonu kiralama ihalesi’’ düzenlendiği belirlendi.

Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, her iki ihalede de rekabet ortamının kasıtlı olarak engellenerek, ihale sonucunun planlı olarak tek katılımcı ile gerçekleştirildiği ve sonuçlandırıldığı tespit edilen açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı'nın ihaleye fesat karıştırma suçu kapsamında 1 yıl 15 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği ve bu kararın Yargıtay 5. Ceza Dairesinin 20 Mayıs 2020 tarihli kararıyla onandığı anlaşılmıştır. Belediyenin önemli bir taşınmazı ile ilgili iki ayrı ihale süreci konusunda bizzat mahkeme kararıyla tespit yapılması ve bu kararın onanması üzerine adı geçen Belediye Başkanı, Anayasa'nın 127'nci maddesinin 4'üncü fıkrası ile Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştır."