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Erdoğan'dan Meclisin 100. yılı ve 23 Nisan'a özel çocuklara mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan bayramı vesilesiyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan mesajında çocuklara seslendi...

23 Nisan 2020 Perşembe 11:16
Erdoğan'dan Meclisin 100. yılı ve 23 Nisan'a özel çocuklara mesaj

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiylebir mesaj yayınladı. Erdoğan, "TBMM'nin kuruluşunun 100. yılını, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum" diyerek çocuklara da önemli mesajlar verdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, çocuklarla olan fotoğraflarının bulunduğu bir videoya yer vererek, "Hayatta bir çocuğun gülümsemesinden daha büyük bir mutluluk, bir çocuğun kalbinden daha geniş bir unvan yoktur." ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:


"Savaşların, çatışmaların, açlık ve kıtlıkların ufkumuzu kararttığı bir dönemde dünyayı güzelleştiren yegane şey, siz çocukların tebessümüdür. Sizler bizim geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umudusunuz. Siz çocuklar daha huzurlu, daha neşeli, daha adaletli, daha güzel bir dünyanın müjdecisi durumundasınız. Çünkü çocuk olmak, coşkulu olmak, dünyaya hep saf, temiz, duru gözlerle bakmak ve yarına o heyecanla yürümek demektir. Çocuk olmak yüreğindeki sınırsız, hesapsız sevgiye sıkı sıkıya sarılmak demektir. İnşallah sizler yarın birer sanatçı, politikacı, bilim adamı, öğretmen, mühendis, hukukçu, iş adamı veya başka konumlarda olacaksınız. İşte o zaman geriye kalan eksiklikleri giderecek, sizlerden sonra gelecek nesiller için daha adaletli, daha güzel bir dünyayı siz kuracaksınız. 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, 23 Nisan'ı armağan eden Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını bir kez daha şükranla yad ediyorum. Ailenizle, öğretmenlerinizle, arkadaşlarınızla birlikte sizlere nice güzel bayramlar diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan23 Nisan Mesajı
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