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Galatasaray-Beşiktaş derbisi sessiz sedasız berabere bitti

Galatasaray-Beşiktaş Süper Lig'in 26. haftasında karşı karşıya geldi. Büyük derbi koronavirüs tedbirleri nedeniyle seyircisiz oynanırken derbinin kazananı olmadı ve Galatasaray ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı.

15 Mart 2020 Pazar 21:30
Galatasaray-Beşiktaş derbisi sessiz sedasız berabere bitti

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynadığı derbi maçı 0-0 sona erdi. Türkiye'de alınan koronavirüsü tedbirlari kapsamında seyircisiz oynanmasına karar verilen derbi maçında Beşiktaş'ın ilk etkili pozisyonu 10. dakikada yaşanırken Gökhan Gönül'den gelen pasa Muslera topa müdahale ederek kurtardı. Dakika 27'de Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la bulduğu gol pozisyonuna verilen ofsayt kararı ise golü geçerli saymadı.

İlk yarının 0-0 sona ermesinden sonra ikinci yarıya çıkan Beşiktaş 55. dakikada NKoudou ile mutlak bir gol fırsatından yararlanamadı. Dakika 73'te ise Galatasaray'da Onyekuru'nun vuruşunu Alman kaleci kurtardı. Sonrasında Feghouli'nin vuruşunda top üstten çıkarken 5 dakika sonra Ömer Bayram'ın Karius'tan dönen şutunda Feghouli golü kaydedemedi.

Kalan dakikalardan da her iki takımdan gol çıkmazken derbi başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 50, Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada yer aldı.

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GalatasarayBeşiktaşDerbiMaç SonucuLig Puan Durumu
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