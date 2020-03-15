Galatasaray-Beşiktaş derbisi sessiz sedasız berabere bitti

Süper Lig'in 26. haftasındaki Galatasaray ve Beşiktaş'ın oynadığı derbi maçı 0-0 sona erdi. Türkiye'de alınan koronavirüsü tedbirlari kapsamında seyircisiz oynanmasına karar verilen derbi maçında Beşiktaş'ın ilk etkili pozisyonu 10. dakikada yaşanırken Gökhan Gönül'den gelen pasa Muslera topa müdahale ederek kurtardı. Dakika 27'de Beşiktaş'ın Burak Yılmaz'la bulduğu gol pozisyonuna verilen ofsayt kararı ise golü geçerli saymadı.
Kalan dakikalardan da her iki takımdan gol çıkmazken derbi başladığı gibi 0-0 sona erdi. Bu sonuçla birlikte Galatasaray puanını 50, Beşiktaş ise 44 puanla 5. sırada yer aldı.