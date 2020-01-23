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Gelecek Partisi sözcüsü Temurci'den BİSAV hakkında alınan kayyum kararına tepki

Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, düzenlediği haftalık basın toplantısında Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) hakkında alınan kayyum kararına sert tepki tepki gösterdi.

23 Ocak 2020 Perşembe 16:14
Gelecek Partisi sözcüsü Temurci'den BİSAV hakkında alınan kayyum kararına tepki

Ahmet Davutoğlu'nun yeni kurmuş olduğu Gelecek Partisi'nden Bilim ve Sanat Vakfı (BİSAV) hakkında alınan ve ataması yapılan kayyum kararına tepki geldi. Haftalık basın toplantısı düzenleyen ve burada önemli açıklamalarda bulunan Gelecek Partisi Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Selim Temurci, BİSAV'a ataan kayyum hakkında konuştu.

Basın toplantısı için kameraların karşısına geçen ve gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temurci, "Bilim ve Sanat Vakfı onbinlerce gencimizin yetişmesine vesile olan bir kurum. Bunu hedefinde olmasına rağmen FETÖ kapatamadı, 28 Şubat'ta da kapatılmadı ya da kapatılamadı. Bu kararı verenlerin bu kararı neden verdiğini 82 milyon biliyor." ifadelerini kullarak tepkilerini dile getirdi.

Temurci konuşmasında ayrıca, "Biz parti kurduk, arsızlık, yolsuzluk, kayırmacılık yapmadık. Bu ülkenin daha iyi yönetilmesini istedik. Adaletsizliğe, hukuksuzluğa karşı çıktık. İnsanların nefes alamadığı bir ortamda Gelecek Partisi'ni milletimizin önüne bir ümit olarak koyduk. Bu hataysa bizi yargılayın." ifadelerine de yer vererek BİSAV'a el koyulmasına siyasetçi, yazar, akademisyen, aydınlar ve sivil toplum kuruluşlarından peş peşe sert tepkiler geldiğini hatırlattı.

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Kayyum AtamasıGelecek PartisiBisav
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