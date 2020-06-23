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Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop'a 19 Milyon TL'lik yatırımlarda bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop’ta bir açılış programında konuştu. Kasapoğlu ‘’Gençlerimiz için çitayı her daim yüksekte tutacağız’’ dedi.

23 Haziran 2020 Salı 22:56
Gençlik ve Spor Bakanlığı Sinop'a 19 Milyon TL'lik yatırımlarda bulundu
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sinop’ta yapılan 19 milyon TL civarındaki yatırımlar için imzalanan protokol sonrasında kamuoyuna birtakım açıklamalarda bulundu. Kasapoğlu, ‘’Gençlerimiz için çitayı her daim yüksekte tutacağız’’ dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve ilçelerde bulunan belediye başkanlarının katıldığı programda, Sinop ilini yapılacak olan 19 milyon TL civarındaki yatırımlar için protokol anlaşması imzalandı. Projelerin kısa süre içerisinde Sinoplu gençlerin ve vatandaşların hizmete sunulması bekleniyor.

Sinop’a yapılan yatırımlar hakkında değerlendirmelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘’Sinop, kuzeyin incisidir. Sinop için yürüttüğümüz tüm çalışmaların bugün protokolünü imzaladı. Artık Sinop ve ülkemiz için yeni bir aşamaya geçiyoruz. Sinop’a ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olsun’’ dedi.

Türkiye’nin Güçlü Altyapısını Tüm Dünya Gördü

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle tüm dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları söyledi:

‘’Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu ve liderliği sayesinde koronavirüs sürecini başarılı bir şekilde yürütmenin gururunu yaşamaktayız. Pandemi sürecinde bazı projeleri kısa bir süreliğine ertelemek zorunda kaldık. Geçen hafta Amasya’da protokol imzaladık. Bu hafta da kuzeyin incisi Sinop’ta protokolümüzü imzalayarak bismillah dedik. Salgın döneminde Türkiye’nin güçlü altyapısını tüm dünya gördü. Türkiye’nin her köşesinde inşa ettiğimiz yurtlar, pandemi sürecinde en iyi karantina bölgesi oldular. Yurtlarımıza yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bizim amacımız durmak yok, yola devamdır. Yatırıma devamdır. Sinop’ta bugün yaptığımız protokol de hizmetimizin bir parçasıdır.’’


Yatırımların durmadan devam edeceğini de sözlerine ekleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘’Bizler memleketimize aşığız. Karış karış bu memleketin her köşesine hizmet götüreceğiz. Memleketimizin her köşesine hizmet etmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Eğitim, sağlık, sanat, ekonomi, sanayi, ulaşım ve tarım gibi alanlarda devasa projelerin altına imzamızı attık. Sayın Cumhurbaşkanımız gençlere çok önem veren bir lider. Gençlik ve spor ile ilgili de devasa projelerin ve yatırımların hayata geçmesi için çabalıyoruz. Bu alanda da çalışmalarımızı hızlı bir şekilde tamamlayacağız. Çünkü gençlerimiz aziz memleketimizin geleceğidir. Yatırımlarımızı sadece bugünler için yapmıyoruz. Gençlerimize iyi yarınlar bırakmak için yapıyoruz’’ dedi.

Gençlerimiz İçin Çıtayı Her Daim Yüksekte Tutacağız

Türkiye’nin dünyanın kalbi olduğuna inandıklarını ve bu minvalde aziz vatanımıza sahip çıkmak için devasa projelerin altına imza attıklarını dile getiren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

‘’Türkiye, dünyanın kalbidir. Aynı şekilde Anadolu da Türkiye’nin kalbidir. Biz Ak Parti olarak Anadolu’nun her köşesine ayrım yapmaksızın hizmet götürdük. Gençlerimiz için, Anadolu ve tüm Türkiye için yatırımlarımız artarak devam edecek. Bizler gençlerimizin ve vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını karşılamak için bu makamdayız. Onların ihtiyacını gidermek, onlar için çalışmak bizim için en büyük gururdur. Bu bizim en büyük görevimizdir. Bizim için bir onurdur. Çalışma arkadaşlarımız, yöneticilerimiz her zaman çıtayı yükseklere çıkarmak için çalışıyor. Bizler bu yatırımlarla Sinop’tan şampiyonlar gençler çıkarmak istiyoruz. Sinoplu gençler ülkemizin bayrağını hem ulusal alanda hem de uluslararası alanlarda dalgalandıracak. Gençlerimiz ülkesine faydalı birer sporcu ve bilim adamı olacaklar inşallah.’’

Konuşmalarını sürdüren Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘’Bizim zihniyetimizin temelinde inşa etmek, üretmek, geliştirmek, taş üstüne taş koymak vardır. Omuz omuza vererek hem bu çalışmaları güçlü bir şekilde tamamlayacağız hem de yeni çalışmalar üreteceğiz. TÜİK verilerine baktığımızda Sinop ülkemizin en mutlu şehirleri arasında yer alıyor. Yaptığımız bu önemli yatırımlarla Sinop’umuzun mutluluğuna mutluluk katacağımıza inanıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş, Sinop Valisi Erol Karaömeroğlu ve ilçelerde bulunan belediye başkanlarının katıldığı programda imzalanan protokol kapsamında şu projeler hayata geçirilecek:

‘’1 adet spor salonu, 500 kişilik çelik tribün, 2 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 1 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 2’li soyunma odası, şu an ki beton tribünün onarılması ve üstünün kapatılması, 2 adet kapalı sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 8 adet sentetik çim yüzeyli futbol sahası, 1 adet yürüyüş yolu, 2 adet basketbol-voleybol sahası, 3 adet çok amaçlı mini basketbol sahası, şu an hala hizmette olan 2 adet futbol sahasının bakımı ve onarımının gerçekleştirilmesi gibi yeni projelerin ve çalışmaların yapımı tamamlanacak.’’

Bu projeler sayesinde Sinop’un daha hızlı kalkınması, Sinoplu gençlerin ülkesini ve bayrağını temsil edecekleri birer sporcu ve bilim adamı olması ve ülke ekonomisine katkı sunulması amaçlanmaktadır.


Son Güncelleme: 23.06.2020 22:56
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