Test sonuçları negatif çıkan ve 3 ünite kan verilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in doltorları Başkana Pazartesi günü PET çekimi yapılacağını bildirdi. cengiz o güne kadar hastanede doktorların müşaadesi altında kalacak.
Hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e koronavirüs testi yapıldı
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Balkan Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.
30 Nisan 2020 Perşembe 20:38