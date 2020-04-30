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Hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e koronavirüs testi yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Balkan Cengiz'e ilk olarak koronavirüs testi yapıldı.

30 Nisan 2020 Perşembe 20:38
Hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e koronavirüs testi yapıldı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorların tedavi altına aldığı Başkanı Cengiz'e koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Test sonuçları negatif çıkan ve 3 ünite kan verilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in doltorları Başkana Pazartesi günü PET çekimi yapılacağını bildirdi. cengiz o güne kadar hastanede doktorların müşaadesi altında kalacak. 

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GalatasarayMustafa CengizSağlık DurumuKoronavirüs Testi
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