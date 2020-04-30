Hastaneye kaldırılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e koronavirüs testi yapıldı

Kulübü Başkanı, halsizlik ve yorgunluk şikayetiyle apar topar hastaneye kaldırıldı. Doktorların tedavi altına aldığı Başkanı Cengiz'e koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı.

Test sonuçları negatif çıkan ve 3 ünite kan verilen sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in doltorları Başkana Pazartesi günü PET çekimi yapılacağını bildirdi. cengiz o güne kadar hastanede doktorların müşaadesi altında kalacak.