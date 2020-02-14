HDP'li vekilin PKK ile ilgili sözleri Meclisi karıştırdı

İmar Kanunu ve diğer bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Meclise sunulan Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürt düşmanlığı' tartışması yaşandı. HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, kürsüde konuşma yaparken PKK'yı 'silahlı Kürt muhalefeti' olarak tanımlaması üzerine diğer vekiller araya girdi ve bir tartışma yaşandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, HDP'li Işık'ın bu sözleri üzerine "Bakınız, şu kürsüden yaptığınız konuşmanın bir tek kastı vardır; bu ülkede Kürtlere, Araplara ve Türklere ihanet etmektir. Eğer tarihte bir simülasyon olsa göreceksiniz ki bu coğrafyada barışı geçmişte nasıl ortadan kaldırmışlarsa emperyalizme yani silah baronlarına, petrol şirketlerine ve faiz lobilerine bu coğrafyayı, parçalanan Osmanlı coğrafyasını nasıl peşkeş çekmişlerse, sizin de tek bir gayeniz var; PKK/PYD-YPG üzerinden bu ihanete alet olmaktır. Tarih sizi yargılayacak ve mahkûm olacaksınız" ifadelerini kullanması üzerine HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, Özkan'ın konuşmalarına karşılık AK Parti milletvekillerini ‘Kürt düşmanlığı’ ile suçladı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, HDP'li Mensur Işık'ın konuşmasının ardından tartışmaların uzaması sebebiyle tutatnak talebinde bulundu birleşime 1 saat ara verdi. 1 saatlik aranın ardından tekrar oturumu açan Bilgiç, Işık'ın, "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesinin TBMM İçtüzüğüne göre, Meclisten geçici çıkarma cezasını gerektirdiğini kaydetti ve HDP'li Işık'a bir birleşim çıkarma cezası verilmesini teklif etti.

VMilletvekillerinin oylamasıyla Mensur Işık'ın "silahlı Kürt muhalefetiyle yürüttüğü savaş" ifadesini Meclis dışında tekrarlamaması ihtar konularak ifade tutatanaklardan çıkarıldı. Daha sonra bir konuşma yapan TBMM Başkanvekili Bilgiç, grup başkanvekillerine söz hakkı vermesinin ardından konuşma yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Meclis kürsüsünün, hiçbir zaman devletin birliğine, dirliğine kasteden bir örgüte "silahlı muhalif grup" deme hakkı vermediğini belirtti.