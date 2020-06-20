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Hikmet Genç'ten CHP'li Engin Altay'a eleştiri

Hikmet Genç'in Akşam Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısı gündeme oturdu. Engin Altay hakkında değerlendirmede bulunan Genç, Altay hakkında ''Alkışlıyoruz'' yorumunda bulundu.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:17
Hikmet Genç'ten CHP'li Engin Altay'a eleştiri
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Akşam Gazetesi köşe yazarlarından Hikmet Genç, bugün yazmış olduğu köşe yazısında Engin Altay'ın söylemiş olduğu sözleri değerlendirdi. Engin Altay hakkında değerlendirmede bulunan Genç, Altay hakkında ''Alkışlıyoruz'' yorumunda bulundu. İşte o yazı:

CHP'li bir ismin ''27 Mayıs darbeden öte muazzam bir devrimdir'' demesine kimse haber gözüyle bakmaz. Ama aynı isim ''27 Mayıs darbelerin en büyüğüdür'' derse o zaman herkes bu sözleri haber niteliğinde görür. Çünkü bu yorum reddi miras olur. CHP'li isim Engin Altay geçtiğimiz günlerde ''27 Mayıs darbelerin en büyüğüdür. O olmasaydı ne 12 Mart, ne 12 Eylül ne de 15 Temmuz yaşanmazdı'' dedi.

Bu sözleri duyan Ak Parti ve MHP milletvekilleri de Engin Altay'a teşekkür etmişler. Gerçekten güzel sözler ettiğini düşünmüşler. Kendisini kutlamışlar ve tebrik etmişler. Peki kimi tebrik ediyorlar? İktidar dünyanın en doğru işlerini yapsa bile kesinlikle alkışlamayacağız diyen Engin Altay'ı mı?


Engin Altay doğru bir şey söyleyince iktidar kanadı onu alkışlayabiliyormuş. Yani iktidar muhalefeti gerektiğinde alkışlıyor. Demek ki doğru bir işi kim yaparsa yapsın alkışlanabiliyormuş. Ayrı partiler de olsanız, çok farklı fikirleri de düşünseniz doğru olan her şey herkes tarafından takdir edilebilirmiş.  İktidar dünyanın en doğru işlerini yapsa bile kesinlikle alkışlamayacağız diyen biri doğru yapsa bile alkışlanabiliyormuş. Doğru söyleyeni doğru iş yapanı herkes alkışlamalıdır. Alkışlarsan seviyen düşmez. Gelin bir test yapalım.

Sağlık sistemindeki dünya standartlarındaki gelişmeler ve savunma sanayisinde gerçekleşen devrimler, güçlü ekonomiler, duble yollar, devasa tüneller, uzun köprüler, büyük havalimanları, dev kanal projeleri, İHA'sı, SİHA'sı, tankı, jet motor projesi, yerli uydusu, füzesi ve sayamadığım daha birçok dev projeler herkesin hayaliydi değil mi? Şimdi hepsi gerçekleşirken Türkiye de dünyaya meydan okuyabiliyor. Gerek yok senin alkışlamana sayın Altay. Senden beklemiyoruz böyle şeyler. Millet zaten doğru işi yapanın hakkını veriyor. Millet doğruyu alkışlıyor. 

Bizler CHP kanadının sadece tek bir işi alkışlamasını istiyoruz. Bakınız muazzam ordumuz Pemçe Harekatı ile teröristlerin kökünü kazıyor. Bu operasyon Irak'ın kuzeyine yapılan operasyonların en büyüğü niteliğinde. Mehmetçiğimiz namusunu korumak için mücadelesini canla başla sürdürüyor. Ama nedense hem CHP'liler hem de Genel Bşkan Kılıçdaroğlu susuyor. Biz sizden çok şey istemiyoruz. PKK'lıların kökünü kazıyın demenizi de beklemiyoruz. Sadece Allah mehmetçiği korusun deyin bizim için yeter.

Dünyanın en doğru işini bu şekilde yapın. Mehmetçiği alkışlayın da biz de sizi alkışlara boğalım. Engin Altay'dan beklentimiz sadece budur. Kılıçdaroğlu da Kaftancıoğlu da bunu duymasa iyi olur. Hele şu Sezgin... O hiç duymasın lütfen.


Son Güncelleme: 20.06.2020 14:17
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