İçişleri Bakanı Soylu'dan Kanal İstanbul hakkındaki referandum yanıtı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir canlı yayın programında Kanal İstanbul ile ilgili önemli açıklamalarda bulunurken herkes tarafıdan merak edilen bir soruyada açıklık getirdi.

Kanal İstanbul'la alakalı iddiaların hiç birisinin bilimsel gerçekliliğinin olmadığı söyleyen Bakan Soylu, Montrö iddiaları ile ilgili de, "Montrö yalnızca İstanbul Boğazı'nı mı ilgilendiriyor? Antlaşmada Çanakkale Boğazı var, Karadeniz Boğazı var. Yine başka bir şey daha var. Burada Türkiye kendi avantajını neden kaybetsin? Bu bizim için bir imtiyaz. Türkiye bu imtiyazı neden kaybetsin?" diye konuştu.

Kanal İstanbul projesi ile ilgili halka sorulması için her hangi birun olup olmayacağı konusuna da bir açıklık getirerek projenin referanduma gitmeyeceğini belirtti. İçişleri Bakanı Soylui konuşmasında, "Referandum tartışmaları da var. Referanduma gitti bu 2011'de. Biz bu projeyle halkın önüne çıktık. Vatandaşa o zaman soruldu ve halk onu tek başına iktidar yaptı. O zaman 1. boğaz köprüsünde getirseydik keşke. İHA'ları SİHA'ları, yerli otomobili de getirseydik o zaman ifadelerine yer verdi.

Kanal İstanbul'un hem ekonomik hem de çevreci bir proje olduğu vurgusunu yapan Bakan Soylu boğaza alternatif olacağını ve boğazı koruyabilecek bir proje olduğunu söyleyerek konuşmasında yaklaşık 500 bin kişilik şehircilik mimarisi oluşacağını da kaydetti.



