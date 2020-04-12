İçişleri Bakanı Süleyman Soylu neden istifa etti?

Geçtiğimiz dakikalarda haber programlarında alt yazı olarak geçen ve açıklamaların yapıldığı son dakika haberi ülke gündeminde bomba etkisi yarattı. Habere göre İçişleri Bakanlığı Süleyman Soylu görevinden istifa etti.

Süleyman Soylu istifa etti

Twitter üzerinden yapılan son açıklamaya göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sokağa çıkma yasağı konusunda yaptıkları hatayı dile getirerek “Bu kadar mükemmel yönetilen sürece bu yakışmadı” diyerek görevinden istifa etti.

Süleyman Soylu neden istifa etti?

Süleyman Soylu bu kadar iyi yönetilen salgın konusunda aldığım kararlardan dolayı sosyal mesafe hiçe sayıldı ve 28 bini aşkın vatandaş sokağa çıktı diyerek istifa etti. Sosyal medya üzerinden yayınlanan habere göre tüm sorumluluğu üzerime alıyorum ve görevimden ayrılıyorum dedi.

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