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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Yunanistan'ın maskesi düştü!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gündeme dair önemli açıklamalarda bulunurken komşu ülke Yunanistan ile ilgili sert konuştu. Yunanistan'ın sığınmacılara karşı yaptığı müdahalesiyle ilgili olarak önemli mesajlar veren Soylu, "Maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı. Bu daha başlangıç. Tıkama yöntemi ile önlerini kestik. Siz bundan sonra olacaklara bakın" diye konuştu.

07 Mart 2020 Cumartesi 14:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu; Yunanistan'ın maskesi düştü!


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bir basın toplantısı düzenleyerek gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Yunanistan sınırında yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren Bakan Soylu, Yunanistan'a sert mesajlar gönderdi.

Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla birlikte Avrupa'ya çıkmak isteyen sığınmacıların sınırlarda yaşadıkları zorluklar hakkında konuşan Bakan Soylu, "21. yüzyılda böyle bir tabloyla karşılaşacağımızı ize söyleselerdi şaka yapıyorsunuz derdik ama bu olay bir meselenin de anlaşılmasına vesile oldu; maskeler düştü. Sözde insanlık nutukları atanların ne kadar acımasız oldukları ortaya çıktı." diye konuştu.

Kendi insanları istememiş olmalarına karşı sığınmacılara nasıl haşin davrandıkları nasıl acımasız davrandıklarını gördüklerini aktaran Bakan Soylu, "Şimdi havalar sıcak, gittikçe sıcaklaşıyor. Bu daha başlangıç. Bu sene Balkanlarda hava kurak gitti. Su 40-45 santimetreye düştü. Ayağınızla geçebilirsiniz. Miçotakis'in sınırları tutmak gibi bir kabiliyeti yok. Siz bundan sonraki olacaklara bakın." ifadelerini kullanarak Yunanistan'a sert mesajlar gönderdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, komşu ülke Yunanistan yönetiminin tutum ve davranışları hakkında yaptığı konuşmada, "Miçotakis'in ülkesinde kaç yabancı var biliyor musunuz? Paralarını 10 kat aldığı toplam 115 bin yabancı var. Bunların 40 küsür bini adalarda, 70 küsür bini Yunanistan ana karasında. Bizde 4 milyon sığınmacı var. Bir insan bir söz söylerken önce boyuna bakar. Nasıl bir yük altında olduğuna bakar. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin, AB'nin göç ve mülteci konusunda ortaya koyduğu süreçlerin, Cenevre Sözleşmesi'nin tamamını ihlal ettiler. Defalarca ihlal ettiler, hâlâ ihlal etmeye devam ediyorlar." ifadelerine de yer verdi.

Polis Özel Harekat'ının dün gece itibariyle göreve başladıklarını hatırlatan Bakan Soylu, "Bu tarafa itme yapacaklardı. Hepsini tıkadılar. Biz ona güvenlik literatüründe 'tıkama' deriz. Onların itmelerine aldığımız tedbirlerle müsade etmediler. En temel hak sığınma hakkıdır. Bu insan haklarının 1. kuralıdır. Bunu ortadan kaldırmaya hiçbir devletin hakkı söz konusu değildir. Onun için eğer 115 bin rakamı büyüktür 4 milyon rakamı ise haklıdır belki. Ama zannediyorum ki suçluluğun vermiş olduğu bir değerlendirmedir. Suçlular da hiçbir zaman suçunu kabul etmezler zaten. Son rakam 143 bini aştı." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Süleyman SoyluYunanistanIçişleri BakanlığıSığınmacı
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