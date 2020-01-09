Irak'ın başkenti Bağdat'ta bulunan Çavuşoğlu'ndan yoğun diplomasi trafiği

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunma üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti. Bölgedeki gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ikili görüşmeleri ele almak için bugün Bağdat'ta bulunan Çavuşoğlu'nu Uluslararası Bağdat Havalimanı'nda Irak Dışişleri Bakan Yardımcısı Abdulkerim Haşimi ve Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız karşıladı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile Cumhurbaşkanlığı es-Selam Sarayı’ndak bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, toplantıyı basına kapalı olarak gerçekleştirdiler.

Daha sonra Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir toplantı yapan Çavuşoğlu’nun, Iraklı mevkidaşı Muhammed Ali el-Hekim ve Meclis Başkanı Muhammed el-Halbusi ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

