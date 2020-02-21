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İş Bankası hisseleri hazineye mi devredilecek, hisselerin devri neden yeniden gündeme geldi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ara ara gündeme getirilen İş Bankası hisselerinin Hazineye devri konusunda adımlar atılacağı açıklandı. Konu tekrar tartışmaya açılınca vatandaşlar İş Bankası hisseleri hazineye mi devredilecek, hisselerin devri neden yeniden gündeme geldi sorularını araştırmaya başladı. İşte İş Bankası hisseleri ile ilgili tüm merak edilenler.

21 Şubat 2020 Cuma 16:16
İş Bankası hisseleri hazineye mi devredilecek, hisselerin devri neden yeniden gündeme geldi?

AKP yönetiminin son zamanlarda sık sık gündeme getirdiği ve Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda gelirleri  Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumuna aktarılmak üzere CHP tarafından temsil edilen İş Bankası’nda ki %28,09’luk hissenin Hazine’ye devrini geçtiğimiz günlerde bir kez daha gündeme getirdi.

Hafta başında AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında İş Bankası’nda ki CHP hisselerinin Hazine’ye devri için yasal sürecin başlayacağı konusunda komisyon kurulacağı kararlaştırıldı. Ancak AKP’nin TBMM grubunda henüz bu konuda bir yasa teklifi bulunmuyor.

İş Bankası’nda Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda dört yönetim kurulu üyesi ile beraber temsil edilen CHP, askeri darbe uygulamaları döneminde de CHP’nin temsil ettiği hisselere el konulduğunu anımsatarak böyle bir düzenlemeye her dönemde direneceklerini ve “Ben yaptım oldu” dense bile bunun yargıdan, o da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden (AİHM) döneceği görüşünde.

İş Bankası hisseleri neden yeniden gündeme geldi?

İktidar partisi AKP’nin, İş Bankası’nda Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda, CHP tarafından temsil edilen hisselerinin tartışmaya açması yeni bir durum değildir.

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi öncesinde de, başta Erdoğan olmak üzere AKP sözcüleri sık sık bir siyasi partinin herhangi bir bankada hisse sahibi olmaması gerektiği tezini sık sık gündeme getirmişlerdir.

Erdoğan Ekim 2018’de "Gazi Mustafa Kemal'in İş Bankası'nı CHP'ye değil, Hazine'ye tahsisi vardır. Ve bu İş Bankası Hazine'nin malı olacaktır Allah'ın izniyle. Bu parlamento bu tarihi kararı da alacaktır ve milletin hazinesine İş Bankası, evet oradaki hissesiyle, yüzde 28, devredilecektir, ben buna inanıyorum" diyerek konuyu yıllar öncesinde tartışmaya açmıştır. Ancak o zamandan bu zamana kadar herhangi bir adım atılmamıştır.

Parti kaynakları, CHP hisselerinin tekrar gündeme gelmesi konusunda, zaten bu konunun uzun süredir gündemde olduğunu, ancak başka öncelikler nedeniyle yeterince üzerinde durulmadığının açıklandığını söyledi.

AKP’nin yasal düzenleme konusunda yeniden çalışma yapılması kararı ise yaklaşık 2 ay öncesinde yapılan MYK toplantısına dayanmaktadır. Söz konusu Merkez Yürütme Kurulu toplantısında Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli’nin bir çalışma yapması kararlaştırıldığı belirtilenler arasında yerini alıyor.

AKP düzenlemeyi ne zaman meclise getirebilir?

AKP kulislerinde, Atatürk’ün vasiyetini tartışma konusu yapmayacak bir çalışma yapılması üzerinde duruluyor ancak bunun nasıl olacağı konusunda somutlaşmış bir öneri halen bulunmuyor.

AKP kulislerinden gelen bir diğer habere göre TBMM grubunca da henüz bir yasa teklifi ve çalışma bulunmuyor. Canikli başkanlığındaki komisyonda yapılacak çalışmaların netlik kazanması halinde yasanın ayrı bir teklif olarak mı yoksa torba yasanın içinde mi olacağı da kesinleşmemiş durumda.

Yasal düzenlemenin içeriğinin belirginleşmesi halinde, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçen ve önümüzde ki günlerde TBMM genel kurulu gündemine gelecek olan Bankacılık Yasayı değişikliği içine de bir önerge ile konulması olası muhtemel durumlardan bir tanesidir.

Siyasi Partiler Yasası kapsamında siyasi partilerin "ticari faaliyette bulunamayacağına” dikkat çeken AKP, CHP’nin hisseleri Ulu Önder Atatürk’ün vasiyeti doğrultusunda kullanmadığını savunuyor.

Bu kapsamda AKP’de, CHP’ye ait %28,09’luk hissesinin Hazine’ye devredilmesi, dört CHP’li temsilcinin yerine bağımsız üyelerin atanması ve CHP hisselerinden gelir payı elde eden Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’yla ilgili bir düzenleme yapılması seçenekleri gözden geçiriliyor. Aynı zamanda AKP’nin Siyasi Partiler Yasası’nda siyasi partilerin ticari faaliyette bulunamayacağı" hükmü anımsatılarak, söz konusu maddeye, "Siyasi partilerin sahip oldukları hisselerini Hazine'ye devredeceklerine" ilişkin hüküm konulabileceği aktarılan söylentiler arasında.

CHP’ye göre hisselerin devri mümkün değil

AKP’nin İş Bankası hisselerini Hazineye devretmek için çalışma başlatması sonrasında CHP yetkilileri Miras Hukuku ve Mülkiyet Hakkı’na aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

CHP’nin hukuk kökenli isimlerinden Aydın Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Bülent Tezcan, AKP’nin konuyu yeniden gündeme taşımasına “gündem saptırma” olarak değerlendiriyor. Ayrıca böyle bir yasal düzenlemenin mutlaka yargıdan, o da olmazsa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinden döneceğini söyledi.

BBC Türkçe’nin programına katılan ve orada soruları yanıtlayan Tezcan, İş Bankası'nda CHP tarafından temsil edilen hisselerin devir işlemlerinin, 1950'lerde, daha sonra 12 Eylül askeri darbesi döneminde elinden alındığını, ancak bunların yargıdan döndüğünü hatırlattı.

Aynı zamanda hisselerin bir “ticaret konusu değil, miras ve mülkiyet hakkıyla” ilgili olduğunu dile getiren Tezcan sözlerine şu şekilde devam etti,

"Anayasa'da miras ve mülkiyet hakkı mutlak haklar içinde korunmuştur, herhangi bir şekilde kanunla da müdahale edemezsiniz. 'Ben kanun çıkardım, miras bırakılan bir şeyi de alıyorum' diyemezsiniz. Miras ve mülkiyet hakkı temel haklardandır dokunulamaz devredilemez haklar arasındadır.

"İkincisi miras ve mülkiyet hakkı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, evrensel hukukun güvencesi altındadır, hiçbir şekilde müdahale edilemez. Onun için zaten darbe dönemlerinde hisseler alınsa bile, sonradan yargı kararıyla iade edilmiştir."

Atılacak bu adımın “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” anlamı taşıyacağını da sözlerine ekleyen Tezcan, “ ben yaptım oldu” mantığıyla hareket edilse bile CHP’nin her platformda direneceğini söyledi. AKP’nin böyle bir düzenleme yapmasına ihtimal vermediği de ifade eden Tezcan, her şeye rağmen böyle bir düzenleme yapılması halinde yargıdan döneceğini, eğer yargıdan dönmezse nihai kararı AİHM’nin vereceğini söyledi.

 

Son Güncelleme: 21.02.2020 16:16
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