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İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk güven tazeledi

İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi gerçekleşti. Yapılan İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi sonucunda Yetkin Öztürk yeniden Ankara il başkanı oldu.

21 Haziran 2020 Pazar 20:47
İyi Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk güven tazeledi
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İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi bugün yapılan oylama sonrasında nihayete erdi. Yapılan İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi sonucunda Yetkin Öztürk yeniden Ankara il başkanı oldu. Yetkin, oyların 465'ini alarak görev tazeledi.

Mustafa Kemal Atatürk Salonu’nda gerçekleşen İyi Parti Ankara İl Başkanlığı’nın 2. Olağan Kongresi'nde Yetkin Öztürk'ün yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Kriz Masası Sağlık Koordinatörü İyi Parti YİK Üyesi Hikmet Çıra ve İyi Parti eski GİK üyesi Tamer Kayaalp de adaylığını açıklamıştı. Kongrenin başında Hikmet Çıra, 30 delegenin imzasını alamadı ve yarıştan çekildi. Öztürk ve Kayaalp'in yarıştığı seçimde oyların 465'ini alan Yetkin Öztürk yeniden İyi Parti Ankara İl Başkanı seçildi. Kayaalp ise 93 oyda kaldı.


Son Güncelleme: 21.06.2020 20:47
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