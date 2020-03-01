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Juventus'lu 3 futbolcuda Koronavirüs salgınından karantinaya alındı

Ölümcül virüs korona Juventus U23 takımında oynayan 3 futbolcuda tespit edildi. Tüm futbolcular talimat üzerine gözlem altına alındı.

01 Mart 2020 Pazar 22:52
Juventus'lu 3 futbolcuda Koronavirüs salgınından karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüsü İtalya'ya da sıçradı. Son olarak Juventus U23 takımında oynayan 3 futbolcuda da koronavirüsü görüldü.

İtalya'da salgından etkilenenlerin sayısı giderek artmaya devamederken 23 Şubat Pazar günü oynanan Juventus - Pianese (U23) mücadelesinin hemen ardından deplasman ekibinin kadrosunda bulunan ve rahatsızlanan üç futbolcu üzerinde yapılan Koronavirüs testleri pozitif çıktı. Juventus Kulübü bu haberin ardından kulüpte büyük bir önlem alırken U23 takımının antrenmanlarını da süresiz olarak durdurdu. 

Yönetimden yapılan açıklamada, oyuncuların gözlem altında tutulduğunu ve evlerinde olanların ise dışarı çıkmayarak evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.

RT Sport haber ajansı haberinde koronavirüsü hastalığının İtalyan ekipteki herhangi başka bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı hakkında bir açıklama yapılmadığını belirtti.

Anahtar Kelimeler:
JuventusKoronavirüsüU233 Futbolcu
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