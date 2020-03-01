Juventus'lu 3 futbolcuda Koronavirüs salgınından karantinaya alındı

Çin'de ortaya çıkan ve tüm Dünyaya yayılan ölümcül yeni tip koronavirüsü İtalya'ya da sıçradı. Son olarak Juventus U23 takımında oynayan 3 futbolcuda da koronavirüsü görüldü.
Yönetimden yapılan açıklamada, oyuncuların gözlem altında tutulduğunu ve evlerinde olanların ise dışarı çıkmayarak evlerinde kalmaları konusunda uyarılarda bulunduğu bildirildi.
RT Sport haber ajansı haberinde koronavirüsü hastalığının İtalyan ekipteki herhangi başka bir futbolcuya bulaşıp bulaşmadığı hakkında bir açıklama yapılmadığını belirtti.