KHK'lılar ile ilgili son dakika gelişmesi! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıkladı.

KHK'lıların durumu ile ilgili merak edilen konular gündemde yer almaya devam ediyor. Kişilere daha önce OHAL Komisyonu'nu işaret eden Adalet Bakanı Abdulkadir Gül, CNN Türk ekranlarında konuştu. Bakan Gül'e programın sunucusu Hakan Çelik'ten gelen 'KHK'lılar ile ilgili ek olarak bir şey söylenebilir mi?' sorusuna yanıt veren Gül açıklamalarıyla gündeme geldi.

Adalet Bakanı Abdulkadir Gül, kendisine yöneltilen soruya hükumet tarafından KHK'lılara sağlanan OHAL Komisyonu'na başvuru imkanına işaret ettive eğer bir yanlışlık varsa bu durumda kişilerin kurumlarına dönebilmesiyle ilgili bir sorun çıkmayacağını ifade etti. Cümlelerine kişinin haksız olarak işinden men edilmesi durumu söz konusu ise mesulünün belirlenmesi ve hakkın yerini bulması adına gerekenleri yapabileceklerini söyleyerek devam eden Gül böylelikle birkez daha KHK'lılara OHAL Komisyonu'na yönlendirme yapmış oldu.