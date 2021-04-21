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Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı: Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları da kapsanacak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün sektörlerde geçerli olacak olan kısa çalışma ödeneklerinde sürenin uzatıldığını duyurdu. Ödenek, Nisan Mayısıs ve Haziran aylarını kapsayacak şekilde devam edecek.

21 Nisan 2021 Çarşamba 20:35
Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı: Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları da kapsanacak!
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektöründe yer alan temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Temsilcilerle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.


Toplantıyla ilgili değerlendirmeleri basın mensuplarıyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe yaşanan sorunları ve bundan sonra yapılması öngörülen beklentileri gözden geçirerek sektörel anlamda kazanımları  daha ileri nasıl götürebileceklerini ele aldıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, sektör temsilcilerinin taleplerine karşılık tüm sektörlerde geçerli olacak olan kısa çalışma ödeneklerinin Nisan, Mayısıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde devam edilmesinin kararını aldıklarını duyurdu. Erdoğan konuşmasının devamında turizm sektöründe Mayısıs ayının sonunda sona erecek olan KDV indirimlerinin Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.


Son Güncelleme: 21.04.2021 22:14
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Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneğiKdv IndirimiTurizm
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