Kısa çalışma ödeneğinin süresi uzatıldı: Nisan, Mayısıs ve Haziran ayları da kapsanacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turizm Haftası vesilesiyle turizm sektöründe yer alan temsilcileri Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladı. Temsilcilerle bir istişare toplantısı gerçekleştiren Erdoğan toplantı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Toplantıyla ilgili değerlendirmeleri basın mensuplarıyla paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm sektöründe yaşanan sorunları ve bundan sonra yapılması öngörülen beklentileri gözden geçirerek sektörel anlamda kazanımları daha ileri nasıl götürebileceklerini ele aldıklarını söyledi. Başkan Erdoğan, sektör temsilcilerinin taleplerine karşılık tüm sektörlerde geçerli olacak olan kısa çalışma ödeneklerinin Nisan, Mayısıs ve Haziran aylarını da kapsayacak şekilde devam edilmesinin kararını aldıklarını duyurdu. Erdoğan konuşmasının devamında turizm sektöründe Mayısıs ayının sonunda sona erecek olan KDV indirimlerinin Haziran ayının sonuna kadar devam edeceğini bildirdi.